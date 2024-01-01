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影／郭書瑤南投跨年辣翻！「炸半球」唱跳 全場瘋狂

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
藝人郭書瑤在南投跨年晚會倒數後壓軸演出，「炸半球」唱跳為2024年加辣，全場瘋狂。記者賴香珊／攝影
藝人郭書瑤在南投跨年晚會倒數後壓軸演出，「炸半球」唱跳為2024年加辣，全場瘋狂。記者賴香珊／攝影

歡送2023，南投跨年晚會由金曲歌王翁立友與縣長許淑華陪民眾倒數，副縣長王瑞德與歌手戴愛玲在仁愛清境，雙主場連線同步跨年；藝人郭書瑤更在倒數後現身壓軸演出，今年解放事業線「炸半球」唱跳為2024年加辣，南投人瘋狂。

南投跨年延續南投市、清境的雙主場模式，昨晚6時由「2024星光閃耀南投跨年晚會」在會展中心率先登場，今年舞台布置以對聯「瑞雪兆宜居城市，祥龍臨觀光首都」喜氣妝點；仁愛「清境2024原音綻放跨年祭」則於昨晚8時展開。

而清境跨年由藝人許志豪主持，一開始由南投在地的「喜列克」、「玩火樂團」等表演團隊輪番上陣，再由聲林之王前十二強黃祝賢儒、原民團體黑旋風、創作歌手GJ蔣卓嘉等登台開唱，知名歌手戴愛玲更壓軸飆歌，炒熱全場氣氛。

南投市跨年表演卡司更主打「全年齡層」，不僅有「流浪盒子」、「原動力樂團」、「亂貓樂團」、「庸俗救星」、「老拓樂團」等樂團，歌手劉佳玟、克里夫、蔡佳麟、黃文星等國、台、客語等多聲道飆唱，還有兒童最愛「YOYO家族」帶動唱。

而越接近跨年時分，兩地晚會氣氛越熱烈，五月天師妹「BOOM！怪物星人」現身開唱，全場雀躍，再由翁立友展現唱功壓軸，並與縣長許淑華連線在清境的副縣長王瑞德和戴愛玲，兩地同步陪民眾倒數跨年，開心迎接2024年。

南投市、仁愛清境2地同步施放煙火，絢爛煙火秀讓民眾歡呼，南投市跨年後壓軸更由藝人郭書瑤擔綱，去年她在清境穿牛仔馬甲，大秀「南半球」；今年則是露小蠻腰，解放事業溢出「北半球」熱力唱跳，為2024年加辣，南投人嗨翻。

藝人郭書瑤在南投跨年晚會倒數後壓軸演出，「炸半球」唱跳為2024年加辣，全場瘋狂。記者賴香珊／攝影
藝人郭書瑤在南投跨年晚會倒數後壓軸演出，「炸半球」唱跳為2024年加辣，全場瘋狂。記者賴香珊／攝影
藝人郭書瑤在南投跨年晚會倒數後壓軸演出，「炸半球」唱跳為2024年加辣，全場瘋狂。記者賴香珊／攝影
藝人郭書瑤在南投跨年晚會倒數後壓軸演出，「炸半球」唱跳為2024年加辣，全場瘋狂。記者賴香珊／攝影
藝人郭書瑤在南投跨年晚會倒數後壓軸演出，「炸半球」唱跳為2024年加辣，全場瘋狂。記者賴香珊／攝影
藝人郭書瑤在南投跨年晚會倒數後壓軸演出，「炸半球」唱跳為2024年加辣，全場瘋狂。記者賴香珊／攝影
藝人郭書瑤在南投跨年晚會倒數後壓軸演出，「炸半球」唱跳為2024年加辣，全場瘋狂。記者賴香珊／攝影
藝人郭書瑤在南投跨年晚會倒數後壓軸演出，「炸半球」唱跳為2024年加辣，全場瘋狂。記者賴香珊／攝影
藝人郭書瑤在南投跨年晚會倒數後壓軸演出，「炸半球」唱跳為2024年加辣，全場瘋狂。記者賴香珊／攝影
藝人郭書瑤在南投跨年晚會倒數後壓軸演出，「炸半球」唱跳為2024年加辣，全場瘋狂。記者賴香珊／攝影
南投跨年晚會由金曲歌王翁立友（右4）與縣長許淑華（右3）陪民眾倒數，迎接2024。記者賴香珊／攝影
南投跨年晚會由金曲歌王翁立友（右4）與縣長許淑華（右3）陪民眾倒數，迎接2024。記者賴香珊／攝影
藝人郭書瑤在南投跨年晚會倒數後壓軸演出，「炸半球」唱跳為2024年加辣，全場瘋狂。記者賴香珊／攝影
藝人郭書瑤在南投跨年晚會倒數後壓軸演出，「炸半球」唱跳為2024年加辣，全場瘋狂。記者賴香珊／攝影
藝人郭書瑤在南投跨年晚會倒數後壓軸演出，「炸半球」唱跳為2024年加辣，全場瘋狂。記者賴香珊／攝影
藝人郭書瑤在南投跨年晚會倒數後壓軸演出，「炸半球」唱跳為2024年加辣，全場瘋狂。記者賴香珊／攝影

跨年晚會 南投 清境

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