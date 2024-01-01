省話創紀錄！盧秀燕「幸福台中、龍賺大錢」8字賀新年
「2024幸福龍來 台中跨年夜」昨晚在水湳中央公園登場，在亞洲天后JESSI火辣開唱後，周湯豪壓軸登場，接著台中市長盧秀燕登場，陪20萬民眾倒數2024。盧秀燕「省話一姐」，歷年致詞屢創新短，今年更短，僅以「幸福台中、龍賺大錢」8字，祝福大家新年快樂。
盧秀燕歷年來致詞以「簡短」為特色，更被網友封「省話一姐」，將時間留給表演藝人，廣受好評；2022年盧秀燕以「哈囉2023萬兔水啦！」10字，刷新省話紀錄，今年秉持「能省則省」原則，「幸福台中、龍賺大錢」8字祝福市民龍年快樂，喜迎2024年。
台中跨年晚會昨晚登場，20萬人同場倒數2024。今年台中跨年卡司陣容堅強，包含亞洲女王JESSI，周湯豪、盧廣仲、宇宙人、美秀集團、Ozone、芒果醬Mango Jump、陳零九、邱鋒澤、黃明志等歌手熱力接唱。
盧秀燕昨晚戴著超萌「龍角」頭箍現身，登台就跟台下觀眾「大比愛心」，市政團隊更身穿金黃色的台中棒球外套陪同，在與20萬名觀眾倒數2024年後，迎來180秒煙火，歡喜迎龍年。
中央球場去年落成啟用，跨年晚會地面也成平坦、好踏的人工草皮，且近年中市府「市民野餐日」帶起野餐風潮，不少民眾帶著野餐墊「就地野餐」，加上今天天氣晴朗，微風徐徐，舒適的跨年環境引起不少民眾給正面評價。
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