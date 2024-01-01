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台中、桃園跨年晚會 數十萬人同樂
「2024幸福龍來 台中跨年夜」昨晚在水湳中央公園登場，台中市府邀請到亞洲女王JESSI、周湯豪、盧廣仲等強大卡司，越晚人潮越多，市府統計吸引逾20萬人到場。「2024桃園星際城STAR UP」跨年晚會昨晚在桃園高鐵站前廣場盛大舉辦，動力火車、丁噹多達14組藝人接力開唱，寒風中也吸引逾15萬民眾到場欣賞。
南投縣政府昨晚於南投市、仁愛清境舉辦跨年晚會，雙主場同步歡送2023，迎接2014。其中，「清境2024原音綻放跨年祭」昨晚8時開唱，表演卡司以原民樂團為主軸接力演出，現場更以直徑2米、高90公分的大鍋煮火鍋，與遊客千人圍爐，跨年民眾大排長龍排隊品嘗，並由副縣長王瑞德與歌手戴愛玲壓軸倒數跨年。
桃園跨年晚會昨晚7時展開，由動力火車「彩虹」歌曲開唱，韓國男團N.Flying李承協、柳會勝兩人則壓軸與市長張善政倒數迎新年、欣賞炫麗100秒煙火秀。
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