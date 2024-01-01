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最強母雞拚場 盧秀燕強力輔選 蔡英文多次固本

聯合報／ 記者陳秋雲劉柏均劉明岩／連線報導
台中市長盧秀燕（左二）強力輔選中市藍白立委候選人林家興（左起）、蔡壁如、廖偉翔。圖／廖偉翔提供
台中市長盧秀燕（左二）強力輔選中市藍白立委候選人林家興（左起）、蔡壁如、廖偉翔。圖／廖偉翔提供

選舉投票還有12天，台中激戰區愈來愈多，盧秀燕強力輔選拚翻盤，蔡英文總統半個月也來台中多次固本，形成藍綠「最強母雞」拚場；彰化縣立委一選區也是激戰區，國民黨總統候選人侯友宜昨天到鹿港拉抬候選人阮厚爵後，民進黨總統候選人賴清德今晚將陪陳秀寳到宮廟參拜。  

國民黨「F4」中四廖偉翔、中五黃健豪、中六羅廷瑋、中七林家興及民眾黨中一蔡壁如，都是盧秀燕拉抬選情的重點區域。連假3天盧秀燕馬不停蹄，前天在本命區中五選區陪黃健豪掃街拜票，盼「光復」本命區。

中六是五五波激戰選區、中四藍綠選情逐漸膠著，盧秀燕昨天早上陪羅廷瑋到西區向上市場拜票，下午與林家興到大里區掃仁化市場。

2日，台中響應全國串連路口拜票，元旦連假後第一個工作日，全台灣368個鄉鎮市區、1139個路口同步串連。盧秀燕率立委候選人拜票，展現團結勝選氣勢。下午請假陪廖偉翔車掃。

盧秀燕形容這次選戰「比自己選舉還認真」，除擔任藍白候選人的主委、侯康競總主委，抱病從早到晚拚選舉；期待立委「坐三望四搶六！」

蔡英文總統（前右）到台中參加開山媽祖聯誼會大會，立委候選人張廖萬堅（左）陪同。記者陳秋雲／攝影
蔡英文總統（前右）到台中參加開山媽祖聯誼會大會，立委候選人張廖萬堅（左）陪同。記者陳秋雲／攝影

民進黨看好蔡英文總統仍有4成以上高支持度，現階段鎖定「過半關鍵」11區立委輔選，半個月不斷造訪台中激戰區，決戰中台灣意味濃。民進黨台中市黨部主委李天生表示，蔡英文支持度頗高，且能抓住中間選民支持，民進黨希望除了保持台中6席，還要再拓展票源，拿下艱困選區。

彰化縣立委第一選區被民進黨列為激戰區，現任立委陳秀寳陷入苦戰，尤其侯友宜與王惠美昨天陪國民黨候選人阮厚爵在鹿港車掃，又參加鹿港競總成立大會，希望收復王惠美本命區，讓陳秀寳陣營感受到壓力。

民進黨總統候選人賴清德已排定今天晚間7時到鹿港天后宮、8時到鎮平鎮興宮，陪同陳秀寳前往參拜，全力拉抬陳秀寳。

民進黨 盧秀燕 蔡英文

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