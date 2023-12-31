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超夯！南韓嘻哈女王JESSI晚間10許登場 中市跨年晚會狂吸11萬人
「2024幸福龍來 台中跨年夜」今晚將在水湳中央公園登場，今年中市府邀請到亞洲女王JESSI、周湯豪、盧廣仲、宇宙人等強大卡司，越晚人潮越多；JESSI預計晚間10時40分登台，到晚間9時已經吸引破11萬人到場，且人潮不斷湧入，可見人氣超夯。
台中跨年晚會今晚登場，下午3點開放民眾入場，晚間6時已湧入4萬人。今年台中跨年卡司陣容堅強，包含亞洲女王JESSI，周湯豪、盧廣仲、宇宙人、美秀集團、Ozone、芒果醬Mango Jump、陳零九、邱鋒澤、黃明志等歌手。
中央球場今年落成啟用，跨年晚會地面也成平坦、好踏的人工草皮，且近年中市府「市民野餐日」帶起野餐風潮，不少民眾帶著野餐墊「就地野餐」，加上今天天氣晴朗，微風徐徐，舒適的跨年環境引起不少民眾給正面評價。
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