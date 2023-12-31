南投清境跨年煮直徑2米大火鍋 千人圍爐迎接2024超熱鬧

南投縣政府於南投市、仁愛清境舉辦跨年晚會，雙主場同步歡送2023，迎接2014。其中，「清境2024原音綻放跨年祭」已於今晚8時開唱，現場更以直徑2米的大鍋煮火鍋，與遊客千人圍爐，稍晚將由副縣長王瑞德與歌手戴愛玲壓軸倒數跨年。

縣府指出，「清境2024原音綻放跨年祭」今晚在清境農場統一超商旁停車場登場，表演卡司以原民樂團為主軸接力演出，為讓上山民眾能暖暖跨年，由南投縣烹飪商業同業公會結合在地特產、蔬食烹調直徑2米的大火鍋讓千人圍爐共享。

清境跨年晚會由藝人許志豪主持，今晚8時由南投在地表演團隊「喜列克」、「玩火樂團」等接力上陣，還有聲林之王前十二強的黃祝賢儒、原住民團體黑旋風、創作歌手GJ蔣卓嘉飆唱，最後由知名歌手戴愛玲壓軸與副縣長王瑞德倒數跨年。

而千人圍爐宴已於今晚8時許開煮，烹飪公會的廚師們各式蔬菜及火鍋料倒入直徑2米、高90公分的大火鍋，今晚正式開鍋，現場香味四溢，跨年民眾大排長龍排隊品嚐，臉上洋溢幸福溫暖的笑容，場面熱絡。