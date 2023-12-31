聽新聞
test
0:00 / 0:00
南投清境跨年煮直徑2米大火鍋 千人圍爐迎接2024超熱鬧
南投縣政府於南投市、仁愛清境舉辦跨年晚會，雙主場同步歡送2023，迎接2014。其中，「清境2024原音綻放跨年祭」已於今晚8時開唱，現場更以直徑2米的大鍋煮火鍋，與遊客千人圍爐，稍晚將由副縣長王瑞德與歌手戴愛玲壓軸倒數跨年。
縣府指出，「清境2024原音綻放跨年祭」今晚在清境農場統一超商旁停車場登場，表演卡司以原民樂團為主軸接力演出，為讓上山民眾能暖暖跨年，由南投縣烹飪商業同業公會結合在地特產、蔬食烹調直徑2米的大火鍋讓千人圍爐共享。
清境跨年晚會由藝人許志豪主持，今晚8時由南投在地表演團隊「喜列克」、「玩火樂團」等接力上陣，還有聲林之王前十二強的黃祝賢儒、原住民團體黑旋風、創作歌手GJ蔣卓嘉飆唱，最後由知名歌手戴愛玲壓軸與副縣長王瑞德倒數跨年。
而千人圍爐宴已於今晚8時許開煮，烹飪公會的廚師們各式蔬菜及火鍋料倒入直徑2米、高90公分的大火鍋，今晚正式開鍋，現場香味四溢，跨年民眾大排長龍排隊品嚐，臉上洋溢幸福溫暖的笑容，場面熱絡。
南投縣烹飪商業同業公會理事長潘岱儒說，今年該會配合跨年活動，出動12位廚師，準備60公斤火鍋料，煮千人圍爐大火鍋，與上山跨年民眾開心共享，品嚐最在地的美味，也與仁愛當地居民共度新年，滿懷溫暖迎接2024。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言