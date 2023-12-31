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谷關、梨山雙主場跨年晚會 遊客熱鬧倒數迎新年
交通部觀光署參山國家風景區管理處今晚和台中市政府、和平區公所在谷關台電下谷關會館、梨山賓館前廣場同時舉行「歲末跨年晚會」，許多遊客參加熱鬧跨年晚會，現場一起倒數迎新年。
全國最高的跨年在梨山舉辦，同時有谷關活動，梨山場的民眾今晚在低溫中熱情不減，由泰雅原舞工坊、蕭牧時、林育澤、郭家瑋、「山羊樂團」及張心傑等人輪番上陣。
主持梨山場的參山處副處長湯維堯表示，今晚和谷關同步舉行，兩場聚集了超過千，還有人自國到場參加，從梨山谷關兩地今晚訂房爆滿，展現大梨山地區觀光實力。
今晚谷關場部份，民眾排隊領摸彩券長達500公尺人龍，現場民眾舉起螢光棒和「哈斯哈斯」、原民表演團體「泰好玩」等人一起歡唱，壓軸則宋少卿擔任壓軸演出。
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