彰化立委第三選區爆看板大戰 吳音寧駁非政治權貴

彰化縣第三選區立法委員候選人吳音寧，今天開直播質疑對手謝衣鳯署名的最新看板內容，好像是罵吳但真正不知說什麼，要求謝接受公開辯論。謝衣鳯今在競選造勢大會公開回應，無論說什麼都會被對方扭曲抹黑，不如不說，默默做事爭取選民認同。

謝衣鳯最新看板內容以漫畫形式呈現，批一名畫得像吳音寧的女子「抹黑」，並列出四個奧步「貪汙無能裝清高、執政權貴裝弱勢、抹黑又抹紅、賄選空包彈」，意在反擊吳音寧一個月前在選區10鄉鎮懸掛的「立委三代『富』謝家，挺音寧『顧』大家」等內容相似的巨幅輸出海報。

吳音寧今天開直播，質疑謝衣鳯覆蓋侯、謝的聯名競選看板，改放漫畫看板，令人想起4年前韓國瑜選情看壞時，謝衣鳯也蓋掉聯名競選看，現在謝典林一下子挺郭，一下子政黨票挺白，由此可見謝家「包牌」，心裡沒國民黨，只有自家的選舉利益。

謝衣鳯今天和侯友宜舉辦聯合競選造勢大會，彰化縣議長謝典霖也站台，用行動破除吳音寧稱謝家動搖支持侯及國民黨的說法；謝衣鳯表示，這幾個以來對方罵她（謝衣鳯），她不講話，不是不會講話，而是選舉時對手「黑白罵」，無論她講什麼都沒用，因為媒體無法全部播報她要講的話，只能請選民了解她，支持她。

吳音寧逐一批判奧步內容，批謝家三代當立委買台糖土地興建豪宅，第一代大樓有多層違建，第三代大樓違法二次施工，到底是誰貪汙？至於「執政權貴」，吳音寧稱父母都是老師，阿嬤務農，全家沒沾染政治權貴，不同於謝家三代立委，蓋房子在賣。

吳音寧又說，外傳第三選區有賄選，她（吳音寧）絕不會賄選，這面看板也沒說誰賄選，意思是否為賄選變成空包彈？還有關於抹黑抹紅的指控，謝衣鳯真的去過四川，有照片和新聞報導為證，不容狡辯。 彰化縣第三選區立法委員候選人吳音寧，今天針對對手謝衣鳯最新看板開直播批評。圖／吳音寧競總提供

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