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南韓嘻哈女王JESSI來了！台中市跨年晚會狂吸4萬人 盧秀燕「省話」引關注
「2024幸福龍來 台中跨年夜」今晚將在水湳中央公園登場，台中市盧秀燕晚間11時50分也會到場，與市民一起倒數迎龍年；盧秀燕每年「精簡致詞」，保留藝人表演時間；新聞局表示，「省話一姊」今年預計也會展現滿滿誠意，致詞更簡短有力，刷新去年10字紀錄。
台中跨年晚會今晚登場，下午3點開放民眾入場，晚間6時已湧入4萬人。今年台中跨年卡司陣容堅強，包含亞洲女王JESSI，周湯豪、盧廣仲、宇宙人、美秀集團、Ozone、芒果醬Mango Jump、陳零九、邱鋒澤、黃明志等歌手。
盧秀燕歷年來致詞以「簡短」為特色，更被網友封「省話一姊」，將時間留給表演藝人，廣受好評；去年盧秀燕更以「哈囉2023萬兔水啦！」10字，刷新省話紀錄，今年如何秉持「能省則省」原則，再刷新致詞簡短程度，也成跨年晚會另類亮點。
中央球場今年落成啟用，跨年晚會地面也成平坦、好踏的人工草皮，且近年中市府「市民野餐日」帶起野餐風潮，不少民眾帶著野餐墊「就地野餐」，加上今天天氣晴朗，微風徐徐，舒適的跨年環境引起不少民眾給正面評價。
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