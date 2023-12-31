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彰化知名滷肉飯又少一家...50年老店「奇美公路飯店」今熄燈 老饕不捨

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
有近50年歷史的彰化市中山路二段「奇美公路飯店」，店家張貼公告頂讓，今天年終是最後一天營業，讓老饕們不勝感慨。記者劉明岩／攝影
有近50年歷史的彰化市中山路二段「奇美公路飯店」，店家張貼公告頂讓，今天年終是最後一天營業，讓老饕們不勝感慨。記者劉明岩／攝影

繼「阿興魯肉飯」、「夜市爌肉飯」排隊名店熄燈後，有近50年歷史的彰化市中山路二段「奇美公路飯店」，店家以做吃的很辛苦，累了，所以才張貼公告頂讓，今天年終是最後一天營業，讓老饕們不勝感慨。

創立於1975年「奇美公路飯店」，位在彰化市中山路二段342號，早年是從下午四、五點營業到天亮，方便很多大貨車趕夜車經過台一線時，都會前來飽餐一頓，補充體力後再上路，所以才被稱做「公路飯店」，至於為何取「奇美」，店家說主要是認為「奇」是「大而可」，認為這名字很好才取為「奇美」。

「奇美公路飯店」以招牌「滷肉飯出名」，大白飯配上香噴噴滷汁，令人食指大動，後來又有皮腿庫或三層肉，又Q又黏，加上多樣的排骨、香腸等配菜，以及白菜魯、四物排骨、苦瓜排骨等炖露，擄獲了許多老饕的心，漸漸成為常民美食小吃，顧客盈門，但因應消費型態，營業時間雖然仍是下午4點半，但到午夜就打烊。

「奇美公路飯店」主要是一代及二代在經營，近日突然張貼「頂讓公告」，令老顧客們十分意外，店家說，主要做吃的很辛苦，第一代年紀大了，身體不堪負荷，第二代也認為累了，需要暫時休息一陣，才決定歇業，至於是否會再復業，則要由第二代決定。

今天是「奇美公路飯店」最後一天營業，很多老顧客紛紛前往捧場，也都十分惋惜，並希望「奇美公路飯店」休息一陣子了後，能再重新走出來，不要讓傳香的滷肉飯，就此失傳。

有近50年歷史的彰化市中山路二段「奇美公路飯店」，香噴噴的招牌滷肉令人指指大動， 今天最後一天營業，讓老饕們不勝感慨。記者劉明岩／攝影
有近50年歷史的彰化市中山路二段「奇美公路飯店」，香噴噴的招牌滷肉令人指指大動， 今天最後一天營業，讓老饕們不勝感慨。記者劉明岩／攝影
有近50年歷史的彰化市中山路二段「奇美公路飯店」，香噴噴的招牌滷肉令人指指大動， 今天最後一天營業，讓老饕們不勝感慨。記者劉明岩／攝影
有近50年歷史的彰化市中山路二段「奇美公路飯店」，香噴噴的招牌滷肉令人指指大動， 今天最後一天營業，讓老饕們不勝感慨。記者劉明岩／攝影
有近50年歷史的彰化市中山路二段「奇美公路飯店」，店家張貼公告頂讓，今天年終是最後一天營業，讓老饕們不勝感慨。記者劉明岩／攝影
有近50年歷史的彰化市中山路二段「奇美公路飯店」，店家張貼公告頂讓，今天年終是最後一天營業，讓老饕們不勝感慨。記者劉明岩／攝影
有近50年歷史的彰化市中山路二段「奇美公路飯店」，香噴噴的招牌滷肉令人指指大動， 今天最後一天營業，讓老饕們不勝感慨。記者劉明岩／攝影
有近50年歷史的彰化市中山路二段「奇美公路飯店」，香噴噴的招牌滷肉令人指指大動， 今天最後一天營業，讓老饕們不勝感慨。記者劉明岩／攝影

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