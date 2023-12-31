台中有跨年活動、五月天演唱會 建議避開國道中部路段

元旦3天連假，中市府交通局表示，市區車流明顯增加，國道1號后里至大雅、豐原、台中及南屯等交流道，國道3號快官至霧峰系統及台74線轉國道3號車多，市區整體交通狀況良好。

元旦3天連假登場，台中市政府在水湳中央公園舉辦卡司陣容強大的「2024幸福龍來台中跨年夜」，另五月天在洲際棒球場「回到那一天」演唱會，吸引全國各地遊客，下午後人潮車潮逐漸湧現。

交通局長葉昭甫指出，近中午國道1號后里至大雅雙向，國道3號快官至霧峰系統南下，台74線快官及霧峰匝道轉國道3號方向等多處路段有車多壅塞狀況。建議走國道1號北上的民眾改走台74線接國道4號道路，避開國道1號中部路段，若要南下往彰化、南投，可以評估選擇改走台1線、台63線及台74線等省道，減少遇到塞車路段。

交通局表示，市府提早與高速公路局協調連假期間疏運措施，高公局每天彈性增加開放國1南向（大雅至台中路段）路肩行駛時段；將視國道主線與地方道路車流狀況，適時調整號誌時制，提升交流道周邊道路行車效率。

葉昭甫提醒，出門前可先上相關交通網站查詢國道、省道、客運相關疏導措施，彈性調整行車路線，避開塞車時段或路段，多多利用「台中交通網」APP查詢目的地周邊交通狀況、停車場資訊，節省找車位時間，連假外出更便利「台中交通網」下載連結。