影／豐源影城最後營業 在地人不捨38年感情揪看最後一場電影

台中市豐源國際影城營業38年，今天最後一天營業，許多在地人不捨，今天相揪看最後一場電影相挺，還有豐原人帶78歲媽媽在戲院前合照，眾人說戲院停業很可惜，這家戲院充滿大家小時候的歡樂和回憶。

豐源國際影城在豐原最熱鬧的廟東夜市旁，日前傳出只營運到今天，震驚豐原與山城居民，豐源國際影城副總陳清津證實，受美國罷工影響明年度缺片，加上疫情與家族因素等考量，決定歇業，陳不捨嘆氣，「和豐原人走過38年，對豐原人很抱歉！」

臉書「我是豐原人」版主林壽山表示，豐原最多曾有約10家電影院，現在收到只剩二家，有38年歷史的豐源國際影城今天停業後，豐原就只剩一家，在地人覺得可惜，他在臉書社團發起「一起與歷史合影」活動，邀大家今天中午一起在戲院前合照留念。

一對夫妻今天帶二名小孩到電影院看最後一場電影，楊姓男子說他小時候常到這家電影院看電影，現在要收很可惜，今天帶妻子和兒子看電影，作最後回憶和留念。

豐原34歲盧姓男子說，他家距離豐源影城很近，他小時候常自己走到電影院看電影，幼稚園時在此看的第一部電影，至今印象深刻，電影名稱是「返家10萬里」；44歲張姓男子說，他常帶媽媽到這裡看電影，今天和媽媽在電影院前合照留念；一對60多歲夫妻說，他們很喜歡看電影，這家戲院要收很捨不得，他們今天預定看下午場，也是在這家電影院看的最後一場電影；豐源國際影城營業到今天，最後一場電影播放時間是晚上11點30分。