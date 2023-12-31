影／紫南宮明元旦發錢母 今排隊人龍如露營大會

明天就是元旦，南投竹山紫南宮將發放龍年錢母，而廟方27日公布錢母款式，當天就有民眾迫不及待的提前到場「露營」排隊等領錢母，今中午前人龍已逾2公里達3千多人，且持續增加中，現場猶如露營大會。廟方呼籲，民眾注意保暖，仍要以自身健康為重。

紫南宮求財靈驗，以借發財金、招財錢母聞名，每年元旦發錢母都吸引數萬人排隊領取，甚至曾湧現10公里長人龍；而紫南宮發錢母始於2012年龍年，今年完成一輪生肖年。明年又逢龍年之始，且由雕塑名家官勝彬設計金銀幣套組造型「龍抱風雨」，氣運不凡，27日公布甲辰龍年錢母後就引發關注。

紫南宮公布，元旦發送龍年錢母，信眾只要今天上午8時起至明天元旦年上午10時前排入隊伍，都可獲得龍年銀錢母1枚；另準備4451顆（事事如意）金雞蛋，前4451名有機會得到1顆金雞蛋，金雞蛋內含兌換卷，有機會兌換金戒指、現金、精裝組套幣（龍、虎）、項鍊（龍、虎、兔）、龍年福氣金錢母等。

由於，前4451名排入隊伍有機會兌獎，甚至能獲得金戒指及龍年精裝組套幣等，因此在廟方27日公布錢母款式，當天就陸續有民眾提前到場，擺起桌椅、搭帳篷、埋鍋造飯「露營」排隊等元旦領錢母，人龍已從路旁排到農田空地已逾2公里，今中午前估已超過3千多人，且持續增加中，現場猶如露營大會，場面驚人。