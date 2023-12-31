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北屯及時雨 中市府花6億興建兒童公園地下兩層停車場

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
北屯區兒童公園規劃為地上公園、地下兩層是停車場，市府斥資6億將提供220 汽車位、128席機車位。圖／交通局提供
北屯區兒童公園規劃為地上公園、地下兩層是停車場，市府斥資6億將提供220 汽車位、128席機車位。圖／交通局提供

台中市北屯區人口突破30萬人是最大行政區，隨開發腳步人車大幅成長，市府斥資6億推動北屯「公26」兒童公園地下停車場，滿足停車及公園遊憩空間。交通局長葉昭甫說，2024年10月完成停車場整體設計，2025年初開工，可供應220席汽車停車位、機車128席。

北屯新建案林立，交通局長葉昭甫說，兒童公園周邊住宅區人口激增，周遭停車需求已飽和，交通局在北屯區東山段107地號的「公26兒童公園」規劃地下停車場，公園面積約1萬4000 坪。

葉昭甫說，北屯區兒童公園地下停車場地面是公園綠帶區，保留公園設施提供里民休閒活動，兼顧交通運輸與遊憩健身機能。市府召開3次座談會，廣納里民意見，採多目標規劃，開挖約1/6興建地下二層停車場，以公園南側（壘球場）作為施作基地位址，預計明年10月完成整體設計案，2025年初開工。

交通局指出，3家建築師事務所投標，謝舒惠建築師事務所獲得優勝，將停車場設計融入地景之中，停車場內感知到綠意、聲音、光影等自然因子，藉活潑、鮮豔、多樣化的植栽及鋪面規劃，營造休閒氛圍。

停車場 建築師

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