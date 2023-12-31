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五月天今台中跨年連辦6場 警方提醒一件事千萬別做
知名樂團五月天從今天（31日）開始，在台中洲際棒球場辦理6場演唱會，轄區第五警分局預估會有超過2萬人湧入球場周邊，將對周邊交通造成影響，已有相關道路交通管制，提醒粉絲，若要前往演唱會現場，「別開車」，多利用大眾運輸工具前往，以免行程耽誤。
第五警分局表示，建議民眾利用五大接駁轉乘進入會場，包括高鐵台中站、秋紅谷（朝馬轉運站）、水湳經貿園區（替代停車場）、捷運文心崇德站、台鐵台中站，以上均有接駁車可進入會場，另可搭捷運至捷運文心崇德站後轉搭市府公車或騎乘Ubike前往僅約3公里路程。
五分局指出，演唱會一共6場，每場約有2萬餘人左右將湧入洲際棒球場周邊，第五分局與市府交通局規劃出相關交通疏導管制措施，提醒粉絲利用大眾交通工具。
相關活動交通疏導管制措施如下：
在道路管制部分，管制路段禁止汽機車進入。
管制範圍：
四平路（環中路-榮平街）、洲際路(昌平路-四平路)、瑞昌街（昌平路-洲際路）、洲際二街（昌平路-洲際路）、豐樂一街（環中路-昌平路）、洲際一街（洲際路-昌平路）、榮平街（洲際一街-四平路）及崇德十九路（崇德路-昌平路）。
管制時間：
31日從下午4時至1日凌晨2時
其他時段從下午4時至隔天零時
會場周邊除立體停車場外，僅崇德路東側重劃區道路路邊停車格可供民眾車輛停放，請機車族注意，洲際棒球場周邊人行道提供給行人專用都禁止停車，分局將加強執法取締，切勿以「車」試法。
巡迴演唱會會場周邊將實施交通管制，請開車未搭乘接駁車前來聆聽演唱會的粉絲，確實遵守號誌行、依序行駛勿心急。
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