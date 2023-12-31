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台中人注意！台74銜接國道工程 元旦起夜間封路4天

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
台74線銜接國道一號工程，從元旦起將夜間封路4天，提醒用路人提早規畫路線改道。圖／高公局提供
台74線銜接國道一號工程，從元旦起將夜間封路4天，提醒用路人提早規畫路線改道。圖／高公局提供

台74線快速道路銜接國道一號工程，將從元旦1月1日起，夜間至清晨封閉台74線北屯二至崇德段之間車道，以進行匝道鋼梁吊掛作業，時間為2024年1月1日、2日、4日、6日四個時段，提醒用路人提早改道。

交通部第二新工處執行國道1號銜接台74線系統交流道工程，將在2024年的1月1日(星期一)、1月2日(星期二)、4日(星期四)、6日(星期六)，每日晚間9時30分至翌日5時30分，進行匝道鋼梁吊掛作業。

施工期間封閉、改道路線如下：

●1月1日（星期一）及4日（星期四）暫時封閉台74線14k+500~17k+700（北屯二至崇德間）東行線全部車道，同步封閉台74線東行北屯一入口匝道。

施工管制期間原行駛於台74線東行之車輛，請提前於西屯三、北屯一及北屯二出口匝道離開快速道路，改走平面道路環中路一段，再經東行崇德入口匝道重新進入快速道路。

●1月2日（星期二）、6日（星期六）則暫時封閉台74線14K+500~17K+700（北屯二至崇德間）東西雙向主線全部車道，並同步封閉台74線西行潭子入口匝道、東行向北屯一入口匝道。

因應台74線14K+500~17K+700（北屯二至崇德交流道）東西雙向全車道封閉，施工封閉期間原行駛於台74線主線之車輛改道路線：

一、 西行向：請提前於潭子、崇德出口匝道離開快速道路，改走平面道路環中路一段，再經由西行向北屯二入口匝道重新進入快速道路。

二、 東行向：請提前於西屯三、北屯一及北屯二出口匝道離開快速道路，改走平面道路環中路一段，再經東行向崇德入口匝道重新進入快速道路。

第五分局表示，道路封閉期間，將請施工單位加派義交疏導，並持續注意周邊路況，適時增派警力維護交通秩序及行車安全。

第五警分局長陳松寅說，籲請用路人配合相關交維措施及遵行方向並提早改道，用路人可利用警廣（FM94.5）瞭解路況，以免耽誤寶貴時間，請用路人行經工區附近，請減速慢行，切勿爭道行駛，並注意行車安全。

台74線銜接國道一號工程，從元旦起將夜間封路4天，提醒用路人提早規畫路線改道。圖／高公局提供
台74線銜接國道一號工程，從元旦起將夜間封路4天，提醒用路人提早規畫路線改道。圖／高公局提供

車道 國道

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