彰化大村日照中心 拆屋還地？徵地？

彰化縣大村鄉福興村日照中心2021年舉行動土典禮時，鄉民石豊田到場抗議表示日照中心土地是日治時期他祖父所有，要討回土地，提返還土地訴訟卻敗訴，他再聲請釋憲，憲法法庭前天判決違憲，可聲請再審。不過，日照中心最近剛完工，石豊田說，到底是該要求拆屋還地，或讓政府徵收土地，會和律師研究再提出。

「知道判決結果很高興，終於還我們公道。」石豊田說，這是他們的祖產，祖父從日治時期就持有該段土地，但在1965年政府辦理土地總登記時，因祖父在日治時期未受中式教育，也缺乏傳媒管道，對法規與布達極為陌生，所以祖父等人所共有的大村鄉黃厝段土地未完成申報，土地被登記為國有。

石豊田說，當時公所明知土地是有人所有，卻被以無主土地登記為國有，但他們有繳稅金，政府對他們課稅到1979年，後來卻把他們依竊佔國土移送法辦，後來獲緩起訴。

石豊田說，公所動土興建日照中心沒有公義，憲法法庭判決當年政府強行登記土地為國有的作為違憲，石家未來可聲請再審，至於要怎麼做，將與律師研究後決定。

彰化衛生局長葉彥伯說，當初由公所提供土地相關文件，給衛福部審查，才補助蓋日照中心；因主責在公所，接下來需要釐清公所與所有權人的糾紛，協調相關賠償問題；因大樓是由中央補助，若沒有運作，恐怕也要面臨被追繳補助款。

福興村日照中心由衛福部補助4900萬元，公所自籌1880萬元興建，土地面積1573平方公尺，一、二樓將做為活動中心，三、四樓為日照中心，最近才剛完工，正在驗收，原本預計明年啟用。

大村鄉公所主秘陳東松表示，還在了解此案，日照中心是要服務民眾，公所也不希望浪費公帑，後續會研究如何解決。