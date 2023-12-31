聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化大村日照中心 拆屋還地？徵地？

聯合報／ 記者林宛諭／彰化報導
大村鄉福興村日照中心最近剛完工，卻面臨土地要再被地主追討窘境。記者林宛諭／攝影
大村鄉福興村日照中心最近剛完工，卻面臨土地要再被地主追討窘境。記者林宛諭／攝影

彰化縣大村鄉福興村日照中心2021年舉行動土典禮時，鄉民石豊田到場抗議表示日照中心土地是日治時期他祖父所有，要討回土地，提返還土地訴訟卻敗訴，他再聲請釋憲，憲法法庭前天判決違憲，可聲請再審。不過，日照中心最近剛完工，石豊田說，到底是該要求拆屋還地，或讓政府徵收土地，會和律師研究再提出。

「知道判決結果很高興，終於還我們公道。」石豊田說，這是他們的祖產，祖父從日治時期就持有該段土地，但在1965年政府辦理土地總登記時，因祖父在日治時期未受中式教育，也缺乏傳媒管道，對法規與布達極為陌生，所以祖父等人所共有的大村鄉黃厝段土地未完成申報，土地被登記為國有。

石豊田說，當時公所明知土地是有人所有，卻被以無主土地登記為國有，但他們有繳稅金，政府對他們課稅到1979年，後來卻把他們依竊佔國土移送法辦，後來獲緩起訴。

石豊田說，公所動土興建日照中心沒有公義，憲法法庭判決當年政府強行登記土地為國有的作為違憲，石家未來可聲請再審，至於要怎麼做，將與律師研究後決定。

彰化衛生局長葉彥伯說，當初由公所提供土地相關文件，給衛福部審查，才補助蓋日照中心；因主責在公所，接下來需要釐清公所與所有權人的糾紛，協調相關賠償問題；因大樓是由中央補助，若沒有運作，恐怕也要面臨被追繳補助款。

福興村日照中心由衛福部補助4900萬元，公所自籌1880萬元興建，土地面積1573平方公尺，一、二樓將做為活動中心，三、四樓為日照中心，最近才剛完工，正在驗收，原本預計明年啟用。

大村鄉公所主秘陳東松表示，還在了解此案，日照中心是要服務民眾，公所也不希望浪費公帑，後續會研究如何解決。

日治時期 憲法法庭

延伸閱讀

侯友宜強調凱旋苑土地是繼承 賴清德競總：問題是扒學生的皮

郭國文諷對手「建商議員」 陳昆和指別模糊焦點

辯論會／侯友宜：從凱旋苑到現在新莊土地 都合法、有繳稅

民地沒登記被政府「強占」違憲 彰化大村日照中心剛完工恐被拆

相關新聞

彰化大村日照中心 拆屋還地？徵地？

彰化縣大村鄉福興村日照中心2021年舉行動土典禮時，鄉民石豊田到場抗議表示日照中心土地是日治時期他祖父所有，要討回土地，...

彰化月影燈季 大佛光雕秀

彰化月影燈季昨晚在八卦山大佛風景區點燈，展期長達65天，重頭戲大佛光雕秀吸引目光，融入彰化山海人文、稻米花卉等特色，以大...

台中影音中心招商成功 威剛科技預計2026年營運

台中流行影音中心前身為中台灣電影中心，市府轉型後發包委外營運傳出好消息，台中市新聞局表示，經過綜合評選，威剛科技獲得最優...

彰化月影燈季點燈 多多龍小提燈不夠發…縣長宣布加碼

2024彰化月影燈季今晚點燈，展出到明年3月3日，共65天，每天晚上5點30分至10點，每半個小時光雕秀展演一次，縣府說...

經部：彰濱晶鼎焚化爐未獲地方支持恐喊卡 環團籲勿選前後不一樣

彰濱晶鼎綠能焚化爐地方抗爭多時，經濟部昨發文若業者未能取得縣府支持，無法在施工前舉辦說明會，將重新檢討計畫，此計畫可能終...

凍頂烏龍茶金字招牌怎麼來？ 冬茶賽淘汰率達42.19%

南投縣鹿谷鄉農會及凍頂茶葉生產合作社今天舉辦冬茶展售會，縣長許淑華頒匾表揚特等獎得主，肯定鹿谷農會落實南投茶葉產銷履歷及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。