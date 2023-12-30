快訊

柯文哲提1事質問賴何時退政壇 賴清德酸：3人中你最沒資格談誠信

賴清德暗指中華民國帶來災難 侯友宜競辦轟嚴重失言：不屑選總統？

辯論會／是否贊成「小英路線」？侯友宜酸：若走得通 全世界不會關心台海安全

經部：彰濱晶鼎焚化爐未獲地方支持恐喊卡 環團籲勿選前後不一樣

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
晶鼎綠能科技公司在彰濱工業區興建事廢棄物焚化爐，遭到地方強烈反彈，今天再號召千人展開反晶鼎焚化爐大遊行。記者林敬家／攝影
晶鼎綠能科技公司在彰濱工業區興建事廢棄物焚化爐，遭到地方強烈反彈，今天再號召千人展開反晶鼎焚化爐大遊行。記者林敬家／攝影

彰濱晶鼎綠能焚化爐地方抗爭多時，經濟部昨發文若業者未能取得縣府支持，無法在施工前舉辦說明會，將重新檢討計畫，此計畫可能終止；彰化環保聯盟總幹事施月英指出，經過長期抗爭，經濟部對此案態度總算「改口」，但還不夠明確，中央應更清楚表達撤案，不要選舉前後態度不一樣。

對此晶鼎綠能董事劉佳鈞表示，還不清楚經濟部發文的內容，但此案是依政府法規取得相關許可，目前台灣產業發展事廢處理設施不足，現行設備汙染排放嚴重，「我們不是汙染源，是為了解決現行問題」，還是會依相關程序努力。

經濟部規劃在彰濱工業區打造事廢焚化爐，晶鼎綠能得標BOT得標，環團去年底開始抗爭北彰焚化爐林立，鄉親組自救會發起多場抗議；經濟部昨發文指出，若晶鼎公司後續未能取得彰化縣府支持，依建築法取得建雜照申請，並依環評法規完成施工前公開說明會，未達成契約及法規要求，將重新檢討此計畫推動的必要性，並依契約規定，研擬後續相關作為。

自救會指出，晶鼎焚化爐是彰化縣環保運動史上，第一個全縣包括縣長、鄉鎮長、議員及立委都反對設置的開發案；施月英說，依招商文件合約晶鼎焚化爐BOT案從簽約2020年9月30日起要在四年內，也就是明年9月30日完成環評及興建焚化爐，按時間根本不可能完成，興建期前的兩年內完成環評，早已超過期限，此案到目前為止還未完成環評通過後的開工前說明會，所以經濟部是可以馬上宣布直接取消和晶鼎焚化爐的合約開發案，不希望中央又回頭。

彰化縣府環保局表示，從過去環保署歷次會議意見，可確知彰化縣政府對晶鼎焚化爐持反對立場，此案開發及許可審查權責皆為中央，經濟部應積極回應民眾及環保團體訴求，彰化縣不歡迎未依法執行及欠缺程序正義的開發行為，呼籲開發單位應依遵守法規，維護民眾健康及居住環境的安全。

焚化爐

延伸閱讀

梁啟源預言明後年缺電 經部：每年提缺電論又來了

環團疑柴山多孔杯珊瑚生態遭破壞 中油：並無縮小趨勢

回擊經濟部核一乾貯「卡關說」 新北市府：不要捏造會勘結論

經部擬加嚴用電大戶門檻 環團批遠遠不夠

相關新聞

凍頂烏龍茶金字招牌怎麼來？ 冬茶賽淘汰率達42.19%

南投縣鹿谷鄉農會及凍頂茶葉生產合作社今天舉辦冬茶展售會，縣長許淑華頒匾表揚特等獎得主，肯定鹿谷農會落實南投茶葉產銷履歷及...

經部：彰濱晶鼎焚化爐未獲地方支持恐喊卡 環團籲勿選前後不一樣

彰濱晶鼎綠能焚化爐地方抗爭多時，經濟部昨發文若業者未能取得縣府支持，無法在施工前舉辦說明會，將重新檢討計畫，此計畫可能終...

彰化「多多龍」小提燈今晚發放 民眾撐傘、擺椅子排隊人潮逾500公尺

2024彰化月影燈季將提供民眾2000個「多多龍」小提燈，今天傍晚發放，因小提燈的造型萌呆可愛，詢問度超高，縣府規劃下午...

民地沒登記被政府「強占」違憲 彰化大村日照中心剛完工恐被拆

彰化縣大村鄉福興村日照中心2021年舉行動土典禮時，鄉民石豊田到場抗議表示日照中心土地是日治時期他祖父所有，要討回土地，...

營建工地應妥善處理高濁度泥水 台中環保局：今年已罰108萬

台中市為全國第二大都市，大面積高樓層建案增加，營建工地常需深挖興建多層地下室，設置多口大流量地下水井，同時啟動多部抽水馬...

元旦連假逛台中「入境山林」展療癒 國內木創品牌溫潤2024年

元旦假期長達3天，除跨年、元旦升旗，可規畫一趟森林療癒展，林業保育署台中分署即日起至明年2月27日，在東勢林業文化園區展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。