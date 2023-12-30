經部：彰濱晶鼎焚化爐未獲地方支持恐喊卡 環團籲勿選前後不一樣

彰濱晶鼎綠能焚化爐地方抗爭多時，經濟部昨發文若業者未能取得縣府支持，無法在施工前舉辦說明會，將重新檢討計畫，此計畫可能終止；彰化環保聯盟總幹事施月英指出，經過長期抗爭，經濟部對此案態度總算「改口」，但還不夠明確，中央應更清楚表達撤案，不要選舉前後態度不一樣。

對此晶鼎綠能董事劉佳鈞表示，還不清楚經濟部發文的內容，但此案是依政府法規取得相關許可，目前台灣產業發展事廢處理設施不足，現行設備汙染排放嚴重，「我們不是汙染源，是為了解決現行問題」，還是會依相關程序努力。

經濟部規劃在彰濱工業區打造事廢焚化爐，晶鼎綠能得標BOT得標，環團去年底開始抗爭北彰焚化爐林立，鄉親組自救會發起多場抗議；經濟部昨發文指出，若晶鼎公司後續未能取得彰化縣府支持，依建築法取得建雜照申請，並依環評法規完成施工前公開說明會，未達成契約及法規要求，將重新檢討此計畫推動的必要性，並依契約規定，研擬後續相關作為。

自救會指出，晶鼎焚化爐是彰化縣環保運動史上，第一個全縣包括縣長、鄉鎮長、議員及立委都反對設置的開發案；施月英說，依招商文件合約晶鼎焚化爐BOT案從簽約2020年9月30日起要在四年內，也就是明年9月30日完成環評及興建焚化爐，按時間根本不可能完成，興建期前的兩年內完成環評，早已超過期限，此案到目前為止還未完成環評通過後的開工前說明會，所以經濟部是可以馬上宣布直接取消和晶鼎焚化爐的合約開發案，不希望中央又回頭。

彰化縣府環保局表示，從過去環保署歷次會議意見，可確知彰化縣政府對晶鼎焚化爐持反對立場，此案開發及許可審查權責皆為中央，經濟部應積極回應民眾及環保團體訴求，彰化縣不歡迎未依法執行及欠缺程序正義的開發行為，呼籲開發單位應依遵守法規，維護民眾健康及居住環境的安全。