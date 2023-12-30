民地沒登記被政府「強占」違憲 彰化大村日照中心剛完工恐被拆

彰化縣大村鄉福興村日照中心2021年舉行動土典禮時，鄉民石豊田到場抗議表示日照中心土地是日治時期他祖父所有，要討回土地，提返還土地訴訟卻敗訴，他再聲請釋憲，憲法法庭昨天判決違憲，可聲請再審，不過日照中心最近剛完工，石豊田說，到底是要要求拆屋還地、或要政府徵收其土地，會再和律師研究後再提出。

彰化縣地政處表示，本案為申請人與國產署返還土地之訴訟，申請人可依憲法法庭判決意旨，依法提起相關訴訟，登記機關會依相關法院判決結果辦理。

「知道判決結果很高興，終於還我們公道。」石豊田說，這是他們祖產，他祖父從日據時期就持有該段土地，但在1965年政府辦理土地總登記時，因他祖父在日治時期未受中式教育，也缺乏傳媒管道，對法規與布達極陌生，所以祖父等人所共有的大村鄉黃厝段土地未完成申報，土地被登記為國有。

石豊田說，當時公所明明知土地是有人所有，卻被以無主土地登記為國有，但他們有繳稅金，政府對他們課稅到1979年，後來卻把他們依竊占國土移送法辦後獲緩起訴。

石豊田說，後經他們聲請返還土地，國有財產局卻以時效已消滅，法院駁回訴訟，他和律師研究後聲請釋憲，認為最高法院1981年民事判例的「十五年」請求權時效牴觸憲法，要求返還土地，認為公所動土興建日照中心是沒有公義，政府應保護人民財產安全，主持正義。

而憲法法庭認為，該判例未保障人民財產權，昨天判決違憲。石家未來可以聲請再審，主張塗銷國有登記、移轉至全體繼承人名下，或再提拆屋還地訴訟。石豊田說，會再和律師研究是要提拆除還地，或是要求政府徵收土地。

彰化衛生局長葉彥伯說，當初公所提供土地相關文件，由衛福部做相關審查，依照公部門所提供的資料審查若沒問題就會依程序提供補助；因衛福大樓主責在公所，接下來需要釐清公所與所有權人的糾紛，協調相關賠償問題；因大樓是由中央補助，若沒有運作恐怕也要面臨被追繳補助款。

福興村日照中心由衛福部補助4900萬元，公所自籌1880萬元興建，土地面積1573平方公尺，一、二樓將做為活動中心，三、四樓為日照中心，最近剛完工，正在驗收階段，原本預計明年啟用。