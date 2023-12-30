元旦連假逛台中「入境山林」展療癒 國內木創品牌溫潤2024年

元旦假期長達3天，除跨年、元旦升旗，可規畫一趟森林療癒展，林業保育署台中分署即日起至明年2月27日，在東勢林業文化園區展出「入境山林探索森林島嶼」展，邀請國內知名木創品牌陳設溫潤木材成品，從椅子到兒童敲擊玩樂器，讓新的一年充滿森林感童趣。

林業及自然保育署台中分署表示，1916年八仙山出張所成立，開啟中部地區森林開發，1958年大雪山林業股份有限公司，引進美式製材工法及流程，改寫林業伐木作業。今日台灣林業，透過永續森林管理建立產業鏈結，推動「國產材」利用，讓森林永續循環。

即日起至明年2月27日，元旦3天連假也不休館，上午9點至下午4點，在東勢林業文化園區禮堂展館展出「入境山林探索森林島嶼」展，包括四大主題，為「林業分布」看見森林資源面貌、「大雪山林業」回望歷史認識中部地區森林開發及轉型、「國產材利用」提高木材自給率啟動減碳永續循環，及「木之特展」介紹木育木創品牌。

特別邀請國內5家知名木創品牌聯合展出，有「森林永續、循環經濟、地方創生」為品牌理念並榮獲行政院國家永續發展獎的「木酢達人」、透過溫潤木材開發適合各年齡層產品的「PlayMe Toys玩偶的家」。

還有以木工機械結合原木產品，融入日常生活設計的「木城工坊KIJO」、客製化器物並提倡樂於與木為伍的「樂樂木」，以及推廣行道樹修枝再利用的「木島_TimbormosÅ」，每個木創品牌在國產材及循環利用的精神中，發揮極致多元的生活創意，值得細細品味與輕鬆玩樂。