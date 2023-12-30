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首創女性專屬車位、夜間陪取車 中市文山停車場免費2個月

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
中市南屯區文山停車場啟用，首創女性專用停車格，即日到明年2月底免費。記者余采瀅／攝影
中市南屯區文山停車場啟用，首創女性專用停車格，即日到明年2月底免費。記者余采瀅／攝影

台中市交通局斥資3.8億元興建南屯文山停車場，因應精科園區員工及民眾停車需要，昨天啟用，除規畫親子、無障礙及充電停車格；首創女性優先專屬停車位，夜間有人陪同取車。市長盧秀燕宣布，即日起到明年2月底前停車免費。

盧秀燕表示，精科園區為中台灣產業重鎮，文山地區發展快速，人口不斷移入，鄰近有社宅及勞工住宅，停車空間不足，市府興建文山停車場，可提供提供351席汽車位、590席機車格。

盧秀燕說，即日起至明年2月29日試營運，免收停車費2個月，明年3月1日起由委外廠商經營，納入停車收費管理，每30分鐘15元，停車場24小時都有駐點人員。

交通局長葉昭甫指出，文山停車場預留太陽能發電系統，屋頂層向南可設置太陽能光電板，面積約958.1平方公尺，1樓也預留太陽能機房，日後廠商進駐加裝後，可提供燈具用電，減少能源消耗與電費。

交通局表示，文山停車場周邊設有2座公共藝術作品「匯聚．永續」及「躍動之森」，1樓機車區更由啟聰學校20多名學生彩繪牆面，主題為「富生命力的高山森林」，結合森林、草原、藝術元素，讓素淨牆面變身色彩繽紛的藝術裝置。

交通局指出，文山停車場地上4層，1樓為機車停車場，2至4樓為汽車停車空間，以精科園區意象、順應地形設計，打造具智慧化、現代化、綠能環保的立體停車場空間。

停車場 盧秀燕 車位

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