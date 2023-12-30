投縣路口未停讓 後天起加強取締

南投縣今年A1事故66人死亡、1萬多人受傷，車輛行經非號誌化或閃光號誌路口未停未讓共2360件、釀11死3148人傷，為事故主要原因。南投縣警局交通隊表示，元旦起加強執法，經過閃光紅燈、遇有停、讓標誌未完全停車再開者，將加強取締，最高可開罰1800元。

基層民眾表示，縣內大眾運輸不完善，平時通勤、就醫都靠騎機車或開車，警方要加強取締路口未停讓行為，短期內透過開罰有效果，但治標不治本，還是要多發展公車、捷運系統。

南投縣警局交通隊表示，交通事故主要肇事原因，分別為車輛在閃光紅燈未依規定讓車、無號誌路口支線道未讓幹道車先行、無號誌路口轉彎車未讓直行車先行，為降低事故發生，提升停讓觀念，明年元旦起，車輛行經閃光紅燈及遇有停、讓標誌未停車再開者，將加強取締，降低事故發生率。

警方表示，今年A1事故24小時死亡人數66人，在非號誌化路口事故未停、未讓，造成11死3148傷，統計顯示，發生死亡交通事故的地區，以南投市、名間鄉、草屯鎮、埔里鎮為主，多屬於縣內人口密集、經濟發展程度較高的區域，無號誌路口事故占交通事故6成。

警方表示，元旦起加強執法，車輛行經有明確閃光紅燈、「停」字、「讓」字警告標誌，未完全停下再開，屬於違規行為，將錄影蒐證舉發，依新修正道路交通管理處罰條例規定，最高可開罰1800元，呼籲民眾遵守規定，避免荷包失血。