睽違4年！結合功夫、歌唱、舞蹈 ACC非洲孩童再來台演出音樂劇

睽違4年，在非洲助養逾8000名失親兒少的阿彌陀佛關懷中心（ACC），明天將在中興大學惠蓀堂演出「行願非洲‧感恩之旅」慈善巡演最終場，帶來一場結合歌唱、舞蹈、作曲、功夫的精彩音樂劇。

阿彌陀佛關懷中心創辦人慧禮法師與28名來自非洲納米比亞ACC院童，昨在台中市府舉辦宣傳記者會，院童們現場帶來舞蹈、武術與合唱表演，精彩演出，讓現場民眾驚呼連連。

台中市副市長王育敏說，ACC在非洲6個國家設立7個院區，以中、英文授課，照顧並助養失親兒少，謝謝ACC灌溉非洲的孩子，給他們自信和舞台，就像是沙漠中的一片綠洲，不少院童畢業後繼續來台升學，獲得成長茁壯的機會與環境，更難得是ACC持續帶領院童來到台灣進行慈善巡演，期待院童們帶來精彩的演出。

王育敏說，受疫情影響，ACC睽違4年終於再度來台進行慈善巡演，院童們透過每次感恩之旅，展現學習成果和跨越種族的文化交流，也從中培養自信和天份，盼未來能在世界的舞台上看見他們發光發熱。

阿彌陀佛關懷中心慧禮法師說，這群來自納米比亞的ACC院童第一次來到台灣，將帶來一場結合中文、英文、歌唱、舞蹈、作曲、功夫和肢體語言的原創音樂劇，衷心期盼有更多「相信的力量」，一同串起全世界的關懷。