超人來了！彰化弱勢身障機構冷氣機洗衣機變乾淨

一群空調、用水機器的工程師組成超人義工團，為彰化縣二林喜樂保育院免費清洗冷氣機、洗衣機和冷卻水塔，今天院方贈送感謝狀給義工團，受贈儀式結束，這群「超人」繼續為保育院萬合院區洗清冷氣機。

超人義工團長謝文豪和團員朱建弘等10多人，今天到喜樂萬合院區清洗冷氣和洗衣機；謝文豪說，團員各有空調、用水機器和洗衣機的清潔保養專才，平日各忙各的業務，到社福機構清洗冷氣等機械，發現這些機構缺乏資源，因此組成義工團主動接洽身障社福機構提供免費服務，做公益有錢出錢、有力出力，他們願盡一分心力幫助弱勢機構。

喜樂保育院長林玉嫦表示，超人義工團今年9月起分三梯次，清洗喜樂二林院區53部分離式冷氣機、4部直立式冷氣機、14台洗衣機、1組水冷式箱型冷氣機及冷卻水塔及50部氣冷式冰水主機送風機，服務人次達61人次，今天開始清潔萬合院區機台，喜樂保育院感謝他們的奉獻，帶給院生乾淨空氣、清潔的洗衣機。