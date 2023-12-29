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南投縣增設2所1科 專責推動交通轉運、國民運動中心

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣政府新設青年發展所，針對青年創業、就業提供協助，鼓勵青年返鄉。圖／南投縣政府提供
南投縣政府新設青年發展所，針對青年創業、就業提供協助，鼓勵青年返鄉。圖／南投縣政府提供

南投縣政府新設青年發展所、交通管理所、運動發展科，負責青年事務發展規畫，主導交通轉運中心興建和運輸系統整併，及國民運動中心興建。縣長許淑華說，這些工作將是明年重要建設，希望新任所長、科長全力以赴完成建設，南投早日達到全齡宜居城市目標。

南投縣新設2所1科將在元旦上路，交通管理所長由交通工程科長王丞達擔任，青年發展所所長由計畫處專員楊紹宏擔任，教育處運動發展科長由督學廖宜政擔任，縣長許淑華上午特別舉辦布達就任儀式，展現推動政策決心，縣議員張秀枝、游顥、林儒暘、簡千翔、林憶如、張婉慈、南投市長張嘉哲到場觀禮。

許淑華說，「領投發展」、「全齡宜居」及「永續創新」是縣政發展三支箭，在縣府團隊努力下，第一年交通、觀光、農業、社會福利、文化教育、產業發展、醫療衛生、環保政績獲縣民肯定。

然而，交通建設、青年事務和全民運動缺乏專責組織，為了讓政策推動更順利，她努力調整縣府組織增設2所1科，透過專業和充實人力提升推動效率，照顧不同年齡族群的需求。

交通管理所設交通工程、運輸規畫和交通管理3個課，除了完成南投、草屯、埔里、集集4鄉鎮交通轉運站，全縣候車亭系統及偏鄉幸福巴士2.0也由交管所統整，並預先規畫台中捷運轉乘方案，路邊停車收費也將在明年第一季實施。

青年發展所設公共參與及職涯發展2個課，負責青年發展政策、事務諮詢，協助青年就業、創業、貸款、職場體驗及培力等業務，對準年輕人需求提供協助，吸引青年返鄉。

南投縣選手在亞運表現亮眼，完善運動環境更是縣民熱切需求，縣府已規畫南投、草屯及埔里3座國民運動館，將由運動發展科負責興建及後續委託經營，爭取舉辦各項大型運動賽事，同時提升選手獎助培訓，帶動全民運動風氣，希望培訓更多運動好手，為南投、台灣爭光。

南投縣政府青年發展所揭牌，將專責青年創業、就業、輔導諮詢，吸引更多青年返鄉。圖／南投縣政府提供
南投縣政府青年發展所揭牌，將專責青年創業、就業、輔導諮詢，吸引更多青年返鄉。圖／南投縣政府提供
南投縣府交通管理所所長王丞達（左），青年發展所所長楊紹宏（右）上午由縣長許淑華布達，專責交通和青年政策推動。圖／南投縣政府提供
南投縣府交通管理所所長王丞達（左），青年發展所所長楊紹宏（右）上午由縣長許淑華布達，專責交通和青年政策推動。圖／南投縣政府提供
南投縣體育發展科長廖宜政將負責國民運動中心興建。圖／南投縣政府提供
南投縣體育發展科長廖宜政將負責國民運動中心興建。圖／南投縣政府提供

運動 南投 青年 創業

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