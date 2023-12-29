推動林地3D智慧管理 南投郡大林道環景影像上線

南投林業分署推動林地環境3D智慧管理，在南投縣信義鄉郡大林道全線33公里執行環景拍攝，民眾可透過Google Map街景服務看到林道高解析度影像，以利事前登山規劃及林地管理。

農業部林業及自然保育署南投分署除逐期編列預算維護改善郡大林道，更積極投入先進科技推動林地環境3D智慧管理，在全線33公里進行環景拍攝，民眾可透過Google Map街景服務平台看到林道高解析度影像，進而提高登山活動安全，達到親山、愛山、敬山目標。

林業及自然保育署南投分署今天發布新聞稿表示，郡大林道全線約33公里，部分路段地質脆弱，常受天災影響須持續維護，為提升林道監測精度和管理，利用空載光達建立高精度數值模型，並整合航空傾斜攝影3D實景建模技術，產製出的地理資訊除供民眾使用，對於林地管理更能精準掌握山勢、地形、植被分布等情況。

南投林業分署表示，民眾可透過Google Map街景服務了解從起點舊郡大檢查哨、23公里處望鄉分站、32公里處登山口、到終點33公里處的高解析度環景影像，沿線里程牌、警示標誌都可清楚看到，以利登山者進一步了解林道應注意路段。

南投林業分署表示，目前提供民國111年、112年環景影像，可從影像中局徽、署徽不同，代表南投林業分署在112年8月行政院組織改造後持續不斷精進及努力，未來持續提升監測品質，搭配精準的路況改善減少生態衝擊、加速坡地復育為永續治理目標。