台中流行影音中心OT案 威剛科技取得最優申請人

台中流行影音中心OT（營運移轉）案歷經3次招商，台中市新聞局今天宣布，已完成綜合評審作業，由威剛科技公司取得最優申請人資格，預估期初投資總額將逾4億元。

台中流行影音中心OT案終於在第3次招商完成，台中市新聞局指出，由國內知名科技業者威剛科技取得最優申請人資格，後續將進行議約作業，預估期初投資總額將達到新台幣4億元以上，預定民國115年對外營運，公私協力打造台中影視音流行文化的新地標。

新聞局長鄭照新表示，威剛科技公司以「ACG（動畫、漫畫、遊戲）、電影、流行音樂」為提案核心，結合流行文化、文創內容，將中心打造為複合式的影視音體驗場域，在台中長年支持影視發展的基礎上，加強台中未來推動國片、藝術院線放映及籌劃影展的能量。

鄭照新說，威剛科技同時善用自身科技產業的優勢，進一步規劃頂尖流行音樂表演空間、專屬電競場域、VR及XR體驗場域、360裸視3D未來影院等，展現台灣科技創新軟實力，期待為台灣電影映演產業及相關文創產業，開創嶄新的營運內涵及消費體驗模式。

此外，新聞局說明，威剛科技公司更尋求協力廠商的協助，納入文創、藝文展演、科技互動體驗等相關規劃，未來也將持續與國際知名動漫或電影IP品牌合作，舉辦多元主題的展覽及規劃特色IP展示。

新聞局表示，配合水湳經貿園區遊客、周邊大學族群、居民的日常消費需求，部分空間將規劃提供餐飲服務，讓民眾一整天的飲食育樂需求，都可在台中流行影音中心獲得滿足。