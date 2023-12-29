大佛光雕秀首度曝光 彰化月影季明開燈送多多龍小提燈

2024彰化月影燈季訂明天（30日）晚間6時在八卦山大佛風景區點燈，展期長達65天，今年特別以龍年及大佛光雕秀為主題，絢麗璀燦的燈光，令人陶醉。由於預期會吸引人潮，彰化縣政府建議民眾多加利用大眾交通工具，或停車於山下停車場，再步行上山賞燈。

今年彰化月影燈季是從12月30日到明年3月3日，跨過春節年假，縣府與LINE貼圖多多欸(DODOA)合作，以多多龍代言本次活動，以「幸福多多。龍STAY」，傳達各種幸福感，並規劃各式主題燈區，極適合親子同遊。

2024彰化月影燈季活動是從12月30日到明年3月3日，每天下午5時30分到10時開燈，地點位在八卦山大佛風景區，包含周圍的九龍池、賴和詩牆、蓮花池、天空步道，以及八卦山腳下的彰化美術館等都有燈飾可賞。

主燈將點亮地標八卦山大佛，並有精彩的「大佛光雕秀」，從晚間6時到10時之間，每半小時一場。這也是八卦大佛修復後，首次以不同姿態亮相，幻變絢麗燈光相當吸睛。

此次配合月影季發放的多多龍造型小提燈，造型十分可愛，相當受到關注，預期索取者眾。縣府城觀處表示，12月30日開燈當日將限量發放2000個小提燈，民眾可在下午5時到大會服務台領取號碼牌，每人限領一張號碼牌 ，燈儀式後開始憑券換取，發完為止。

月影季並跨越農曆春節及寒假，預期會湧來車潮與人潮，縣府指出，由於前往燈區的卦山路與東民街交叉路口平時即為易塞車路段，且山上停車場數量有限，建議賞燈民眾可搭乘火車到彰化火車站，再轉乘彰化客運八卦山大佛線18路公車上山，也可利用MOVOO公共自行車至縣立圖書館後步行上山，另外，搭乘高鐵者可於高鐵台中站搭乘台灣好行鹿港祈福線(6936)，於文化局站下車步行上山。