田中拚觀光 MOOVO站沒車

彰化縣公共自行車MOOVO目前在彰化市、員林市等5鄉鎮可使用，田中鎮今年8月已設置5站租賃點，但至今都未投放單車啟用。田中鎮長蕭淑芬表示，盼縣府盡早讓MOOVO進入田中。彰縣交通處表示，已在評估明年再增服務據點。

田中鎮觀光商圈發展協會執行秘書梁淑茹表示，田中馬拉松打出名號後，每年商圈都配合行銷，希望觀光客不要每年只來田中馬，也可以來小旅行，但除非自行開車，否則沒有公共自行車就很不便，希望盡快開放MOOVO自行車進駐田中。

蕭淑芬指，田中鎮有高鐵、台鐵，但雙鐵與各景點需要公共運輸串連，高鐵接駁車每小時1班次，如果有MOOVO自行車，才能吸引遊客，安排行程更彈性。

蕭淑芬說，公所爭取MOOVO在田中設7站，但縣府減為5站，今年8月已設置完成，單車架已架設好，但至今「等不到單車進站」；農曆新年將登場，公所推活動，希望盡快啟用。

目前彰化公共自行車服務範圍，包含彰化市、員林市、鹿港鎮、和美鎮、溪湖鎮、糖鐵國家綠道溪州森林公園站，投放車輛1800輛，但多數站點集中在北彰。

交通處長許俊宏表示，各鄉鎮都爭取站點，但合約有固定運量，若增設田中站，得額外調度單車；合約今年底到期，縣府已與廠商新合約，將滾動檢討增設站點。