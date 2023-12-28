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彰化縣明年土地公告現值 這處「地王」每坪70萬元蟬聯

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣2024年公告土地現值調整，「地王」仍由彰化市民族路東側中華路至合作金庫彰營支庫蟬聯，每坪約70萬元，比2023年每坪69.6萬元略漲。記者劉明岩／攝影
彰化縣2024年公告土地現值調整，「地王」仍由彰化市民族路東側中華路至合作金庫彰營支庫蟬聯，每坪約70萬元，比2023年每坪69.6萬元略漲。記者劉明岩／攝影

彰化縣2024年公告土地現值及公告地價作業，經評議通過，比今年微調1.56%，全縣有近半區段凍漲，地王仍由彰化市的民族路東側中華路至合作金庫彰營支庫(商業區)蟬聯，宗地公告土地現值每平方公尺21.19萬元折合每坪約70萬元，相較微幅調漲0.62%；公告地價為每平方公尺9.36萬元，折合每坪約30.9萬元。

地政處表示，在地價調查作業期間，彰化縣不動產實價登錄買賣案件交易量較前期微幅減少，成交價格及地價調查結果，則微幅上漲，因此整體而言，不動產市場呈現「量價平穩」趨勢。

地政處表示，經考量地價變動情形、地方財政需要、社會經濟狀況及民眾負擔能力等因素，及檢討地價區段間的地價均衡性，經彰化縣地價及標準地價評議委員會綜合評估通盤考量後，2024公告土地現值整體較2013年微調1.56％。

地政處表示，2024公告土地現值，全縣26鄉鎮市共7722個地價區段有近5成凍漲，其中，因大村鄉已有多年未調整，與毗鄰鄉鎮市顯有差距，因此是全縣調幅最高的鄉鎮市；至於公告地價，整體較222年微調2.62％，採漸進平穩方式調整，地價區段也接近5成凍漲。

地政處提醒，公告土地現值係為課徵增值稅、遺產稅及贈與稅的依據，民眾若無買賣或贈與等不動產移轉情況，將不會因現值調整而影響。另因2024年適逢重新規定地價，彰化縣受理申報地價期間為明年1月2日至113年1月31日，並提供現場、郵寄、傳真及網路申報地價方式，土地所有權人或管理人可擇一方式向轄區地政事務所申辦。

另依據平均地權條例第16條規定，土地所有權人得參考113年公告地價在增減20％以內申報地價；如未辦理申報地價者，則按公告地價80％作為申報地價，該申報地價並依法作為課徵地價稅的基準。

彰化縣2024年公告土地現值調整，「地王」仍由彰化市民族路東側中華路至合作金庫彰營支庫蟬聯，每坪約70萬元，比2023年每坪69.6萬元略漲。記者劉明岩／攝影
彰化縣2024年公告土地現值調整，「地王」仍由彰化市民族路東側中華路至合作金庫彰營支庫蟬聯，每坪約70萬元，比2023年每坪69.6萬元略漲。記者劉明岩／攝影

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