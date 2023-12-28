六都交通運輸論壇台中登場 分享人本城市、綠色運輸

「2023年六都交通運輸論壇」在台中舉行，產官學界出席，透過「建構人本交通環境：擺脫行人地獄」、「發展智慧綠色運輸」、「偏鄉公共運輸服務改善」主題，分享政策執行成果。

台中市政府交通局今天發布新聞稿指出，「六都交通運輸論壇」27日登場，今年由台中市主辦，台中市副市長黃國榮代表市長盧秀燕出席，論壇邀請各領域專家學者，針對城市交通重要課題進行與談及意見交換。

黃國榮表示，台中市為全國第二大城市，提出大台中交通發展願景「幸福、便利－台中．我們的家」，以便利、安全的交通環境，邁向打造安全、人本、永續、效率、科技的宜居城市的目標。

台中市交通局長葉昭甫表示，每個城市的交通狀況、道路規劃不完全相同，但是「綠色運具」、「人本交通」、「改善偏鄉交通」是每個城市會面臨到的重要課題。

他舉例，台中iBike的倍增計畫是落實低碳環保的交通運具，目前已設置1332站，累積騎乘人次也突破8000萬人次，逐步落實公共自行車普及程度，日前亮相的台中Model T電動公車，融入民眾生活的交通運具強調綠色環保及智慧安全，透過不同交通運具來朝向人本交通環境的目標努力。

六都交通運輸論壇也邀請產官學界人員出席，共同探討、激發交通安全的議題與未來發展方向。「2024年六都交通運輸論壇」將交給桃園市政府舉辦，持續為公共交通努力。