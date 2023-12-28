六都交通運輸論壇台中登場 分享人本城市、綠色運輸
「2023年六都交通運輸論壇」在台中舉行，產官學界出席，透過「建構人本交通環境：擺脫行人地獄」、「發展智慧綠色運輸」、「偏鄉公共運輸服務改善」主題，分享政策執行成果。
台中市政府交通局今天發布新聞稿指出，「六都交通運輸論壇」27日登場，今年由台中市主辦，台中市副市長黃國榮代表市長盧秀燕出席，論壇邀請各領域專家學者，針對城市交通重要課題進行與談及意見交換。
黃國榮表示，台中市為全國第二大城市，提出大台中交通發展願景「幸福、便利－台中．我們的家」，以便利、安全的交通環境，邁向打造安全、人本、永續、效率、科技的宜居城市的目標。
台中市交通局長葉昭甫表示，每個城市的交通狀況、道路規劃不完全相同，但是「綠色運具」、「人本交通」、「改善偏鄉交通」是每個城市會面臨到的重要課題。
他舉例，台中iBike的倍增計畫是落實低碳環保的交通運具，目前已設置1332站，累積騎乘人次也突破8000萬人次，逐步落實公共自行車普及程度，日前亮相的台中Model T電動公車，融入民眾生活的交通運具強調綠色環保及智慧安全，透過不同交通運具來朝向人本交通環境的目標努力。
六都交通運輸論壇也邀請產官學界人員出席，共同探討、激發交通安全的議題與未來發展方向。「2024年六都交通運輸論壇」將交給桃園市政府舉辦，持續為公共交通努力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言