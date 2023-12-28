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籲行政院修法統一騎樓停車標準 盧秀燕：避免一國多制

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
針對騎樓停車標準放寬，台中市長盧秀燕認為標準應一致，呼籲行政院提案修法，預計下月初，就會召集六都研商中央函文，「避免一國多制」。圖／中市府提供
針對騎樓停車標準放寬，台中市長盧秀燕認為標準應一致，呼籲行政院提案修法，預計下月初，就會召集六都研商中央函文，「避免一國多制」。圖／中市府提供

交通部日前宣布，放寬騎樓停車取締標準，台中市長盧秀燕今赴行政院會，強調目前取締標準仍有細節未規範，呼籲交通法令「全國應一致」，行政院應提法律修正案，中市府預計下月初，就會召集六都研商中央函文，「避免一國多制」。

不少透天厝屋主會將車輛停放在騎樓，卻屢遭檢舉開罰，爭議不斷，交通部長王國材日前表示，騎樓停車因城鄉差距不同，在停車位不足下，若次要幹道的騎樓可留行人通行空間，可因地制宜開放停車。

盧秀燕表示，相信交通部是善意，要解決住家停車問題，但她曾任6屆立委，明白全國一致法律中，並無例外條款，函令方式超越法律，再授權地方政府自行解決，建議行政院，提出法律修正案，不論是修正或例外條款授權皆行。

盧秀燕強調，有感行政院與交通部的善意，要解決住家停車的問題，台中市政府會就交通部的函令，邀集六都交通局長討論，盼大家在執法手段上能一致，避免「一國多制」情形發生。

行政院 盧秀燕 透天厝 行人

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