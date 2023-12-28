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2024選戰熱烈年味淡 彰化脊新家園今喜收近300幅春聯

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣湖埔社區大學執行長林淑玲和脊髓損傷重建協會執行長江信行，觀看君承書畫協會輔導理事長楊志宏揮毫。記者簡慧珍／攝影
彰化縣湖埔社區大學執行長林淑玲和脊髓損傷重建協會執行長江信行，觀看君承書畫協會輔導理事長楊志宏揮毫。記者簡慧珍／攝影

彰化縣君承書畫協會今天到彰化縣脊新家園揮毫寫春聯，並送上預先寫好的200幅春聯，脊髓損傷重建協會人員興味盎然看協會會員寫字，並說以前在學校上書法課沒認真學，不然現在也可以當書法名家寫字送人張貼。

2024大選氣氛白熱化，讓人忽略今天農曆16日，再過一個半月就是春節，湖埔社區大學想起農曆新年腳步近了，今天和君承書畫協會聯袂到脊新家園，君承會員負責寫書法，湖埔社大人員忙著懸掛讓墨跡晾乾，脊髓損傷重建協會人員坐輪椅到每一桌觀看不同風格的字體。

「已經練到提腕，真厲害。」脊損傷重建協會執行長江信行在再三誇讚，問君承輔導理事長楊志宏練多少才能練到這種程度，楊志宏沒講話，專心寫字，然後抬頭說不記得，總之「熟能成巧」提腕寫字。脊髓損傷協會會員陳柏豪表示，距離國小書法課轉眼過了20年，他靜不下心寫書法，沒好好學，很羨慕書法名家寫得一手好字，現在他鑽研製作金鏤樹，靠手工藝自立自強。

君承書畫協會理事長楊志成希望藉由春聯揮毫活動，提醒社會大眾關懷身障朋友。湖埔社大執行長林淑玲說，除了先寫好200幅春聯，今天現場又寫近百幅，都送會脊髓損傷重建協會會員，期待拋磚引玉讓更多民眾與社團注意身障者及弱勢者的需求。

彰化縣脊髓損傷重建協會會員觀看君承書畫協會揮毫。記者簡慧珍／攝影
彰化縣脊髓損傷重建協會會員觀看君承書畫協會揮毫。記者簡慧珍／攝影

春聯 身障者

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