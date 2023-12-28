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2024選戰熱烈年味淡 彰化脊新家園今喜收近300幅春聯
彰化縣君承書畫協會今天到彰化縣脊新家園揮毫寫春聯，並送上預先寫好的200幅春聯，脊髓損傷重建協會人員興味盎然看協會會員寫字，並說以前在學校上書法課沒認真學，不然現在也可以當書法名家寫字送人張貼。
2024大選氣氛白熱化，讓人忽略今天農曆16日，再過一個半月就是春節，湖埔社區大學想起農曆新年腳步近了，今天和君承書畫協會聯袂到脊新家園，君承會員負責寫書法，湖埔社大人員忙著懸掛讓墨跡晾乾，脊髓損傷重建協會人員坐輪椅到每一桌觀看不同風格的字體。
「已經練到提腕，真厲害。」脊損傷重建協會執行長江信行在再三誇讚，問君承輔導理事長楊志宏練多少才能練到這種程度，楊志宏沒講話，專心寫字，然後抬頭說不記得，總之「熟能成巧」提腕寫字。脊髓損傷協會會員陳柏豪表示，距離國小書法課轉眼過了20年，他靜不下心寫書法，沒好好學，很羨慕書法名家寫得一手好字，現在他鑽研製作金鏤樹，靠手工藝自立自強。
君承書畫協會理事長楊志成希望藉由春聯揮毫活動，提醒社會大眾關懷身障朋友。湖埔社大執行長林淑玲說，除了先寫好200幅春聯，今天現場又寫近百幅，都送會脊髓損傷重建協會會員，期待拋磚引玉讓更多民眾與社團注意身障者及弱勢者的需求。
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