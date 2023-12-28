彰化大佛風景區去除人工建物 春節前可以大口深呼吸

八卦山風景區是彰化市最大公園綠地，卻充斥著人工建物。為恢復八卦山綠地的自然風貌，縣府正辦理八卦山大佛綠地森呼吸營造計畫，採用「減法」設計，去除不必要人工設施，園區整體綠覆率從原有68%提升到75%，改善面積約2.2公頃，增加綠地約1000坪，預定春節前以新面貌呈現，民眾走春可以大口深呼吸。

彰化地標八卦山大佛風景區，就位在面積廣達59.1856公頃的彰化「公一」區內，廣大蒼翠山林如同彰化的後花園，更是彰化人的肺，不過，「公一」歷經約30年來的開發，充斥著甚多人工建築，部分已破損老舊，甚至不符合環保與生態保育趨勢，早已引人詬病。

其中，大佛風景區在城觀處後方的八卦山自然生態園區，設置的水梯是用抽水馬達輸送水流，不僅耗能，而且採水泥鋪面，不利水分涵養，造成土石滑落，在乾涸時，則蚊蟲孳生。

為了改善八卦山大佛風景區的現況，彰化縣政府獲內政部補助6000萬元，另自籌1200萬元，正辦理八卦山大佛綠地森呼吸營造計畫，揚棄過去營造人工建物的方式，採用「簡單、自然、好用」的減法設計，去除包括閒置戲水池、水梯、混凝土鋪面、花架及矮牆等人工設施，恢復八卦山綠地的自然風貌。

縣長王惠美今天前往了解施工進度，這項計畫也利用既有擋土牆的高差，增加一些遊樂設施，在入口處新設有映日池，在園區內有邀月池，還有在親子探索區也打造彰化縣內公園滑道有二座高差最大的溜滑梯，一是滑道高差8.5公尺、長度37公尺，另一是溜滑梯則高差6公尺、長度17公尺，希望成為孩子盡情遊玩，釋放精力的好所在。