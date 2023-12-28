台中霧峰光復新村「文化景觀」4株50年芒果樹遭腰斬 卻無法可罰

列入「文化景觀」的台中霧峰光復新村，近期傳出仁愛路4株壯碩芒果樹遭攔腰砍斷形同「腰斬」，令地方民眾心痛，要求設法制止不當砍樹。台中市文資處獲報後，當下立即致電要求國產署停止砍樹行為，昨也行文國產署制止；國產署中區分署指出，當下已立即停工，未來將順應民應，會以修枝替代伐除，並逐步活化房舍。

文資處表示，光復新村為文化景觀，景觀及植栽維護都必須依照文化景觀保存維護計劃的原則辦理，但該計畫沒有罰則，只能強烈要求主管機關在進行管理維護事項前，依規送文資審查。

位於霧峰區的光復新村，黑瓦紅磚的建物，飄散濃厚眷村味，是新人拍攝婚紗的景點之一，也有不少電影到此取景；霧峰新村2012年1月登錄為台中市第一處文化景觀，下月即將滿12周年，但台灣花園城市發展協會秘書長吳東明近期發現，光復新村仁愛路部分宿舍，樹齡5、60年的芒果樹遭攔腰砍斷，引發地方震驚。

吳東明說，光復新村列為文化景觀，一磚一瓦及樹木修剪都受文化景觀保存維護計畫管制，但近期多棵芒果樹無端遭攔腰砍斷，樹木沒生病，也沒有相關公告說明，令人不解，也深感痛心難過，要求文資處設法制止。

民進黨議員李天生說，光復新村除傳統宿舍群外，沿途樹木參天，景觀優美，更是一大特色，其中8株還被列入台中市列管保護老樹，此次仁愛路4株芒果樹慘遭砍除，行徑惡劣，嚴重違反法令規定，除提出強烈譴責外，並要求主管機關提高驚覺，確保光復新村整體文化景觀風貌。

文資處長李智富表示，曾接獲國產署來函反映，指光復新村樹木枝葉茂盛，四處蔓延纏繞，擔心壓毀圍牆及建物，文資處也同意適當修剪，未料是逕行砍除4株芒果樹，文資處獲悉後，立刻致電國產署停止植栽伐除，昨也行文制止。