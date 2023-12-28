南投草屯元旦健走抽大獎 盼打造將軍古道成亮點

南投草屯元旦升旗親子健走，每年從陳府將軍廟出發，攻頂坪頂千年神木，連年吸引約2千人參與，成當地指標性活動。為迎接2024，明年活動結合愛心公益及農產品行銷，未來更將持續優化「將軍古道」周邊設施，成為觀光旅遊新亮點。

草屯鎮公所指出，南埔陳府將軍廟是當地信仰中心，而從該廟到坪頂山區，早年常有先民往返踩踏成徑，但隨汽機車等交通工具發達，古道沒落荒蕪，但因沿途景致優美，為此著手整修供民眾踏青運動，也成為元旦、紀念921健行活動路線。

有鑑於「將軍古道」沿途穿梭林蔭間、農作古圳，中途可在人乘寺南埔精舍休息，終點攻上坪頂千年神木，來回全長約7.2公里；為鼓勵民眾走向戶外，公所11年前與草屯獅子會合辦元旦升旗健走活動，大受歡迎，連年辦理，今舉行記者會。

公所表示，元旦健行雖採現場報名，但近年參與人數已達2千人，成在地指標性活動。而為迎接2024，明年再與草屯、南投中興、南投玉蘭、投美、芬園、中寮仁愛等獅子會、陳府將軍廟、人乘寺共同舉辦，活動結合愛心公益及農產品行銷。

草屯獅子會表示，當天上午6時30分開放報到，7時30分升旗後開始健走，參加有紀念品，還能摸彩，有機會帶回50吋電視、腳踏車等大獎，現場也有麻煩小天使協會、創世基金會義賣、交通安全等宣導，鼓勵民眾參加走向健康做公益。