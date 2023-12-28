元旦3天連假 台中東勢警方提供避免塞車動線

元旦3天連續假期將到，台中市東勢警分局轄內有許多觀光景點和旅遊地，警方提供避免塞車動線供參考，警方也將在連假期間安排交通崗，在容易塞車路段和時段疏導交通。

東勢警分局轄內東勢、石岡及新社區皆為著名的觀光旅遊景點，新社莊園休閒農場、東豐自行車綠廊、東勢林場遊樂區、沐心泉休閒農場等景點，更有全國最有名的「大雪山森林遊樂區」。

東勢警分局為因應民眾連假出遊的車潮，規劃元旦連假交通疏導勤務，明天下午4點至明年1月1日晚上12點止，共4天連續假期交通疏導勤務。

在旅遊地區的各重要交通路口（東勢區東勢大橋東端、石岡區豐勢路與明德路西端、新社區興中街與協中街口、中95與中93路口、中正街與中和街口），針對車潮眾多的時段編排交通崗或機動交通疏導勤務，也將隨時與警察廣播電台聯繫，播報轄內重要觀光地區交通路況，使民眾能隨時知悉車潮情形，提早改道避免陷入車陣。

警方提醒民眾，車流可能匯集於東勢大橋、東關路及協中街，建議要走國道1號北上的駕駛人，可以改走台3線東蘭路銜接卓蘭大橋左轉縣道140號接國道1號三義交流道替代，避開往豐原區國道4號接國道1號車多壅塞的情形。