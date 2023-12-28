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元旦是原住民的過年 中橫便道元旦連假增開通行班次

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
中橫便道因應元旦連續假期返鄉需求，將增開通行班次。圖／公路局谷關工務段提供
中橫便道因應元旦連續假期返鄉需求，將增開通行班次。圖／公路局谷關工務段提供

元旦是原住民的過年，許多原住民會返鄉和家人團聚，公路局谷關工務段為因應台中和平大梨山地區部落居民需求，元旦連假將增開中橫便道通行班次。

公路局谷關工務段長張裕閔表示，元旦是原住民的過年，台中和平大梨山地區環山部居民要回部落過年需求，為了讓他們方便返鄉，中橫便道在元旦連續假期將增開通行班次。

明天29日（周五）至明年1月2日(周二)共5天，由原開放3個時段增為5個時段(上午7點、10點、12點及下午2點、4點30分)，同年1月3日(周三)恢復為3時段開放（上午7點、12點及下午4點30分），如遇天候狀況不佳或下雨、地震等因素，即封閉道路禁止通行。

公路局表示，中橫便道仍屬落石高風險路段，如遇天候狀況不佳或下雨、地震等因素，即封閉道路禁止通行。通行期間，請注意車前狀況並與前車保持適當距離及請開啟頭燈，以維安全。

通行中橫便道仍僅限原可通行中橫便道5種對象（梨山居民往返、工程維修、急難救助、學術研究及公務通行)，一般民眾只可透過豐原客運網頁預約865號公車搭乘，不可自行驅車通過。

中橫便道因應元旦連續假期返鄉需求，將增開通行班次。圖／公路局谷關工務段提供
中橫便道因應元旦連續假期返鄉需求，將增開通行班次。圖／公路局谷關工務段提供

元旦連假 中橫 梨山

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