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超夯元旦健走在台中龍井 發紀念帽、抽60多項好禮
台中市龍井區公所迎接2024年，明年元旦將舉辦龍井區元旦升旗典禮、登山健行活動，號召民眾到龍井區公所前廣場升旗典禮，再步行前往竹坑南寮登山步道欣賞美景。龍井區公所說明，當天上午6時在龍井區公所前廣場發放2024版的元旦紀念帽，也準備液晶電視、平板、空氣清淨機、氣炸烤箱、電烤盤，微波爐及單車等60多項摸彩好禮，歡迎民眾共襄盛舉。
龍井區公所說明，公所從2007年起，年年舉辦元旦升旗與健走活動，明年元旦邁入第18年，當天會先發放2024版元旦紀念帽，憑帽子上所附摸彩券，可參加公所廣場摸彩活動，當天上午7時20分在竹坑南寮步道主步道及C步道起點發放摸彩活動摸彩券，及麵包兌換聯，接著一同前往竹坑南寮登山步道，全長約3公里，並在步道終點站福建宮參加摸彩並欣賞節目表演。
龍井區長戴燕如表示，竹坑南寮登山步道保有自然生態，是台中海線地區優選的人氣登山步道，沿途不僅能看見山峰層巒自然美景，也能眺望大肚溪出海口海岸線風情，龍井區公所優化步道，更改為大舖面石板，沿途除了設置涼亭及座椅、增添植栽，並增設97個停車位。
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