南投仁愛鄉投85線平靜橋路段落石 道路雙向中斷
南投縣仁愛鄉「投85線」7.9公里處平靜橋路段8月因雨災嚴重崩塌，由於邊坡不穩及今天降雨影響，仁愛鄉公所表示，平靜橋路段邊坡大量落石造成道路雙向中斷，通報廠商待搶修。
卡努雨災8月重創仁愛鄉，其中「投85線」7.9公里處平靜橋路段邊坡嚴重坍方，山壁非常不穩，橋梁結構也受一定程度掏空，接著颱風海葵帶來降雨又造成投85線平靜橋路段土石崩落，至今邊坡仍極不穩定，南投縣政府朝建設新橋方向規劃，完工需一段時間。
根據交通部中央氣象署網站資料，仁愛氣象站觀測到今天凌晨開始降雨，截至上午當日累積雨量36毫米，當地警方說，夜間起降雨但雨勢不大，平靜橋路段坍方主要因邊坡土石裸露易崩落，居民目前可繞行靜翠產業道路等農路進出，部落尚不至於成「孤島」。
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