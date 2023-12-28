快訊

LINE免費貼圖7款來了！2024跨年用「與珍妮的日常」、這款有淚眼汪汪攻擊

震海案搖擺10年遭糾正 背景比監委想像更複雜

2張圖看少年犯罪處理流程 林智群曝少年最後可能去處

南投仁愛鄉投85線平靜橋路段落石 道路雙向中斷

中央社／ 南投縣28日電
南投縣仁愛鄉「投85線」7.9公里處平靜橋路段8月因雨災嚴重崩塌，由於邊坡不穩及降雨影響，仁愛鄉公所28日表示，平靜橋路段邊坡大量落石，造成道路雙向中斷；居民目前可繞行靜翠產業道路等農路進出。圖／仁愛鄉公所提供
南投縣仁愛鄉「投85線」7.9公里處平靜橋路段8月因雨災嚴重崩塌，由於邊坡不穩及降雨影響，仁愛鄉公所28日表示，平靜橋路段邊坡大量落石，造成道路雙向中斷；居民目前可繞行靜翠產業道路等農路進出。圖／仁愛鄉公所提供

南投縣仁愛鄉「投85線」7.9公里處平靜橋路段8月因雨災嚴重崩塌，由於邊坡不穩及今天降雨影響，仁愛鄉公所表示，平靜橋路段邊坡大量落石造成道路雙向中斷，通報廠商待搶修。

卡努雨災8月重創仁愛鄉，其中「投85線」7.9公里處平靜橋路段邊坡嚴重坍方，山壁非常不穩，橋梁結構也受一定程度掏空，接著颱風海葵帶來降雨又造成投85線平靜橋路段土石崩落，至今邊坡仍極不穩定，南投縣政府朝建設新橋方向規劃，完工需一段時間。

根據交通部中央氣象署網站資料，仁愛氣象站觀測到今天凌晨開始降雨，截至上午當日累積雨量36毫米，當地警方說，夜間起降雨但雨勢不大，平靜橋路段坍方主要因邊坡土石裸露易崩落，居民目前可繞行靜翠產業道路等農路進出，部落尚不至於成「孤島」。

南投 落石 雨量

延伸閱讀

影／南投雨下整夜 投85線平靜橋又落石道路中斷

ESG正夯 南投林業分署：認養造林值得企業投資

影／蕭美琴赴南投親揭與草屯淵源 表哥竟是這號人物

品味南投電商平台開賣 在家就能選購認證農產

相關新聞

騎樓停車仍開罰 綠營批中市府

騎樓停車能否以勸導代替開罰？民進黨台中市黨部昨抨擊市府，指交通部已函文可「因地制宜」，市府至今無作為，照樣狠開罰單，連年...

元旦是原住民的過年 中橫便道元旦連假增開通行班次

元旦是原住民的過年，許多原住民會返鄉和家人團聚，公路局谷關工務段為因應台中和平大梨山地區部落居民需求，元旦連假將增開中橫...

超夯元旦健走在台中龍井 發紀念帽、抽60多項好禮

台中市龍井區公所迎接2024年，明年元旦將舉辦龍井區元旦升旗典禮、登山健行活動，號召民眾到龍井區公所前廣場升旗典禮，再步...

彰化垃圾袋費率 雙北3倍

彰化縣府明年3月試辦垃圾費隨袋徵收，業者須買專用垃圾袋蒐集垃圾，清潔隊才會幫收；環保局專用垃圾袋費率出爐，每公升約1.2...

廣角鏡／太空龍迎龍年

龍年報到，科博館鎮館明星機械暴龍換新裝，化身為「太空探險家」，展現科技時尚造型，即日起至明年2月24日，可一睹「太空龍」...

南投竹山紫南宮龍年錢母 元旦發送

南投竹山紫南宮主委莊秋安昨天公布龍年錢母，以「龍轉好運現祥瑞」為主題，邀請龍雕塑家官勝設計金銀幣套組造型，更顯氣運不凡。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。