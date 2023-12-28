南投竹山紫南宮龍年錢母 元旦發送

南投竹山紫南宮主委莊秋安昨天公布龍年錢母，以「龍轉好運現祥瑞」為主題，邀請龍雕塑家官勝設計金銀幣套組造型，更顯氣運不凡。莊秋安說，元旦上午9點在「龍轉好運道」處開始發送錢母，信眾可提前一日排隊，12月31日早上8點開始至元旦早上10點前排隊，皆可獲得龍年銀錢母一枚。

莊秋安說，紫南宮錢母初始樣式開始於2012年龍年，到今年剛好完成一輪生肖年。明年又是龍年，針對龍年錢母設計，特別邀請雕塑名家官勝彬精心雕塑作品，並無償提供創作專利產權給紫南宮做為今年祈福祥幣，作品名稱「龍抱風雨」。

他並說，明年龍年錢母一樣分為金幣、銀幣並以單枚錦袋分裝，以盒裝金、銀套幣組，信眾帶來平安、富貴，一起迎接龍年好運到。