彰化垃圾袋費率 雙北3倍

彰化縣府明年3月試辦垃圾費隨袋徵收，業者須買專用垃圾袋蒐集垃圾，清潔隊才會幫收；環保局專用垃圾袋費率出爐，每公升約1.2元，是目前其他推動專用垃圾袋縣市費率3倍，環保局表示，希望反映垃圾處理成本，有效降低垃圾數量。

彰化環保局試辦垃圾費隨袋徵收，對象為全縣457家超商，以及埤頭、社頭、福興、芳苑與田中等五個小規模工業區，近日完成說明會，並公布專用垃圾袋樣式和費率，分為33公升垃圾袋每個40元、75公升垃圾袋90元、120公升垃圾袋145元。

台北與新北專用垃圾袋費率目前每公升0.36元，主要是針對市民生活垃圾，彰化專用垃圾袋費率為雙北3倍以上，讓業者壓力大增。

謝姓超商店長說，估算每月將增4、5千元成本買專用垃圾袋，實在不少，會勸導顧客確實分類，不要將外面垃圾拿到超商丟。

環保局長江培根指出，現在不論是垃圾隨水費或隨袋徵收，都未合理反映垃圾清除處理成本，目前事業廢棄物進溪州焚化爐，處理費每公噸3200元，彰化專用垃圾袋費率是依照這樣的標準換算出來，希望透過經濟誘因促使業者加強資源回收分類，達到垃圾減量。

福興清潔隊指出，未來每周兩天會到工業區專車收生活垃圾，耗費的人力和時間並沒增加太多；超商垃圾過去分類不夠確實，往後使用專用垃圾袋，有助檢查。

環保局說，彰化部分清潔隊沒有幫工業區廠家收生活垃圾，增加業者垃圾處理負擔，試辦專用垃圾袋雖須額外買垃圾袋，但和事業廢棄物處理費相比較為便宜。