騎樓停車仍開罰 綠營批中市府

騎樓停車能否以勸導代替開罰？民進黨台中市黨部昨抨擊市府，指交通部已函文可「因地制宜」，市府至今無作為，照樣狠開罰單，連年罰款收入大幅超標。市長盧秀燕說，全國22個縣市都還無法執行，將串連各縣市，建議交通部統一做法，交通法令須全國一致，因地制宜會讓民眾很困擾。

台中市今年度交通罰鍰歲入編列20.2億元，但全年交通罰鍰已近30億元，明年編列預算達23.26億元，創歷史新高，民進黨團已刪了3.5億元。

民進黨中市黨部主委李天生、黨團總召何文海、議員曾朝榮、張家銨與陳雅惠昨開記者會，指交通部已發公文要求各縣市政府對騎樓停放車輛，在安全原則下因地制宜，對停放區域及時段期間勸導不舉發。市府未公告、又不斷開罰，交通大隊指因上面沒指示，有檢舉就得開罰。

李天生等人強調，很多人想到回家就要找車位就頭痛，市府卻拚命開罰形同「吸血」，質疑盧秀燕不甘罰單減少影響小金庫收人，並在大選期間故意引發民怨，把責任都推給中央。

盧秀燕表示，交通部規定要經過勸導，勸不聽才開罰單，但如何界定「有沒有勸導」，怎樣算勸導成功？目前22個縣市無法進一步執行，不知如何處理。建議交通部召集22個縣市，統一做法，因交通法令須全國一致，避免「因地制宜」造成公務員與民眾困擾，執行也不會產生爭議，靜待交通部出面，召集22縣市共同協調。

國民黨議員李中說，違停會引發這麼多民怨，源頭就是交通部新修正的道路交通管理處罰條例不妥。民進黨籍議員如果認為民怨高，應反映給黨中央，讓交通部盡速修法，不要捨近求遠。

警察局表示，交通違規記點新制上路後至12月7日止，台中市有55人達12點須吊扣駕照，六都最低，尚無因記點遭吊銷駕照者。交通部與警政署會商，針對可施勸導免舉發的違規態樣，研訂具體認定原則，警察局依上述規定遵行。