中部醫療再邁進 台中榮總斥資近30億質子中心今開工

台中榮總因應中部地區民眾癌症治療的醫療需求，斥資近30億元興建質子中心今開工，斥資5.8億元打造的全自動智能檢驗室今天同步開幕。台中市副市長王育敏說，今天兩項活動對中部民眾是一大福音，期待帶給民眾更高品質的健康與幸福。台中榮總質子中心工程十分重要，代表中部醫療再次向前邁進，「給中部地區民眾的新年禮物！」

台中榮總質子中心開工暨全自動智能檢驗室開幕典禮，今由退輔會主委馮世寬、核能安全委員會主委陳東陽、王育敏及台中榮總院長陳適安等人開工祝禱、動土及揭牌。

衛生局說明，因應中部地區民眾的醫療需求，台中榮總籌建質子治療中心，預計設置2間質子治療室及5間光子治療室，提供癌症治療的新選擇，並引進智慧醫療系統、分析醫療數據，提供更便利的治療服務；台中榮總全自動智能檢驗室為院方採用世界最新的智能檢體電動車技術（CARS），由電動車運送檢體，省能且減噪、減汙，實現節能減碳和永續發展的目標。

台中榮總表示，台中榮總質子中心預期在動工後兩年內臨床測試。該中心選擇超導體質子系統，省空間、環保，治療速度是傳統設備的3倍，預計兩間治療室每天能夠為更多病人提供服務。這種高速度質子增加治療容量、提高治療精確度，大幅降低病人呼吸或心跳導致的劑量誤差。