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彰化1836多家的用電大戶 Google資料中心配合降載空調省電

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化傳統產業多元，有高達1836多家的高壓用戶，台電彰化區處陸續召開大用戶座談會。圖／台電彰化區處提供
彰化傳統產業多元，有高達1836多家的高壓用戶，台電彰化區處陸續召開大用戶座談會。圖／台電彰化區處提供

彰化傳統產業多元，有高達1836多家的高壓用戶，台電彰化區處陸續召開大用戶座談會，Google彰化資料中心今天也派員參與，台電彰化區處指出，雖然資料中心在用電降載不容易，但願意調降空調使用，配合台灣的能源政策，有助紓解用電緊縮，且每降一度可省6%電費。

台電彰化區處分批邀集用電大戶座談，今天包括金屬業、鋼鐵業、塑膠業、自行車等「移轉夜尖峰潛力用戶」近50家高壓大用戶與會，並提供「桌邊服務」，由台電專業人員確實解決業者的疑問。

台電彰化區處指出，批次生產時間電價從今年11月開始實施，鼓勵業者將用電時間盡可能移轉到非尖峰時段，盡量在有利的非尖峰時段增加用電，避開夜尖峰時段，也就是「智慧移電」妙方，這樣省荷包大用戶會更有感，也澄清批次生產時間電價是變相漲價的謠言。

台電彰化區處長黃振興說，鼓勵高壓以上用戶，可以透過製程調整等方式抑低尖峰時間用電，建議大用戶申請選用需量反應負載管理措施，配合抑低尖峰負載後就能獲得電費扣減優惠。

彰化有高達1836多家的高壓用戶，台電彰化區處陸續召開大用戶座談會，並提供桌邊服務。圖／台電彰化區處提供
彰化有高達1836多家的高壓用戶，台電彰化區處陸續召開大用戶座談會，並提供桌邊服務。圖／台電彰化區處提供

彰化 台電 電價

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