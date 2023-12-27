台中跨年雙場迎五月天 怕塞車有此APP來解圍

台中市警局因應即將到來的元旦連假，已提前規畫警員、義交交通疏導，針對尖峰時段指揮，因連假期間，中央公園有辦理跨年夜晚會活動，活動從今年12月31日下午至明年1月1日凌晨2時，31日還有五月天在洲際棒球場辦跨年演唱會，中央公園周邊會管制一般車輛進入，洲際棒球場周邊則有交通疏導專案，也呼籲用路人可下載「台中交通網」APP，掌握即時路況。

台中市警局交通大隊指出，元旦連續假期第2天，西屯區中央公園舉辦「2024台中跨年夜晚會」活動，期間本月31日下午3點至明年1月1日凌晨2點，執行周邊部分路段管制一般車輛進入，請用路人注意。

另當日時間9時至隔天凌晨1時，北屯區洲際棒球場有「2024五月天跨年演唱會」，預估國道1號中清交流道、台74線快速道路周邊也將有車潮湧現，將密切掌握上述區域周邊交通狀況，並規畫交通疏導專案勤務，維持活動周邊交通秩序。

台中市警局交通大隊提醒，市民連假期間參加慶祝活動，請多利用大眾運輸系統乘載。民眾自行駕車可下載「台中交通網」APP，除可掌握市區道路即時路況，也可查詢附近停車資訊，避免塞車影響旅途興致，連續假期間，如行經壅塞路段，敬請耐心配合現場人員交通指揮，以維交通安全及秩序。

台中市警局長李文章呼籲，連假期間難免歡慶聚餐飲宴，請隨時提醒身邊親友喝酒不開車。市警局防制酒後駕車執法強度絕不鬆懈，呼籲駕駛人切勿心存僥倖酒後駕車，以身試法。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康