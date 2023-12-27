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ESG正夯 南投林業分署：認養造林值得企業投資

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
日月光環保永續基金會去年認養南投縣竹山鎮造林地。圖／林業署南投分署提供
日月光環保永續基金會去年認養南投縣竹山鎮造林地。圖／林業署南投分署提供

環境永續是全球重要課題，企業社會責任（CSR）和ESG等相關議題發燒，而植樹固碳是世界公認能保護地球，提高地球對環境變遷韌性的有效作法，林業署南投分署也表示，認養造林是最值得的投資，明年將釋出19筆造林地供企業認養。

林業署南投分署指出，氣候變遷、天然災害頻繁，對國土衝擊日益嚴重，企業社會責任（CSR）和ESG等議題發燒，有越來越多企業團體投入綠色造林的公益行列，該分署自2017年至今已受理近20件認養造林案，造林面積達75.26公頃。

其中，今年受理慈心有機農業發展基金會、日月光環保永續基金會、友信行、國際扶輪3462地區、資廚管理顧問、綠點高新科技等6家企業團體捐款認養造林，造林面積17.98公頃共栽植4萬6492株，執行成果也陸續回饋給各認養單位。

林業署南投分署表示，由於企業認養造林是最值得的投資，該分署造林成果也獲認養單位認同，近期屢遭詢問明年開放認養造林情形；經規畫將釋出3筆共10.96公頃造林預定地提供企業認養，另有16筆造林地共36.16公頃供企業捐款認養。

而3筆造林預定地由企業自行與在地部落團體接洽合作造林，於林業署「ESG專案媒合平台」開放後可受理申請；另16筆造林地包含國有林疏伐跡地、濫墾地收回、河川高灘裸露地等，企業捐款委由分署辦理招標發包並執行造林撫育工作。

該分署表示，企業捐款認養的造林地預計栽植6萬5493株適地、原生造林樹種，促進活化森林、林地永續利用、水源涵養、國土保安，也具有提高生態多樣性、促進生態旅遊、降低河川揚塵等功能，有意願參與可洽該分署049-2365226分機2222黃小姐，或上該分署官網（https://nantou.forest.gov.tw/0000798）申辦查詢。

日月光環保永續基金會去年認養南投縣中寮鄉造林地。圖／林業署南投分署提供
日月光環保永續基金會去年認養南投縣中寮鄉造林地。圖／林業署南投分署提供
綠點高新科技股份有限公司今年認養南投分署巒大事業區第5林班造林地。圖／林業署南投分署提供
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