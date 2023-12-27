員林高中義賣助創世基金會 抽抽樂做公益 環保又驚喜

彰化縣員林高中與創世基金會彰化分會今天合辦義賣活動，班聯會還挖空心思辦「抽抽樂」，師生捐出物品當抽抽樂獎品，只要參與愛心捐款，就可抽抽樂，做公益又有驚喜，校長楊豪森說，透過捐出二手品義賣的公益活動，讓學生養成愛物惜福的習慣，也傳承善的循環。

員林高中與創世基金會彰化分會今天在校內舉辦愛心義賣，同學們除了幫創世基金會義賣其商品，也募集自己用不上的物品捐出義賣，不過許多師生也捐出全新的保溫瓶、襪子禮盒、包包、玩偶、馬克杯等當抽抽樂的獎品。

班聯會同學李湘鈴、陳昱婷說，為了讓義賣活動更具趣味和驚喜感，他們設計了抽抽樂，捐款金額不限，只要有捐款就可參加抽抽樂，班聯會同學們也製做愛心小卡片贈與植物人表達祝福，活動結束後也會將心得和花絮發布在班聯會臉書，讓更多人認識創世基金會，一起發揮愛心。

學務主任張金群說，員林高中每年都會蒐集師生用不到的良品，請大家捐出來義賣做公益，將義賣所得幫助弱勢學生，資助其營養午餐費用。今年班聯會同學更自發籌畫與創世基金會合辦義賣活動，讓今年的冬天格外溫馨，學生願意投身公益，也讓學習跳脫框架。