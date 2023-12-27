快訊

亞馬遜百年大旱：極端氣候加劇 水上居民孤立無援

不只割喉！身亡國三生被刺10刀 幾乎刀刀致命

快拿出身分證！有「1、6、8」 享和牛、三點蟹、烏魚子吃到飽

員林高中義賣助創世基金會 抽抽樂做公益 環保又驚喜

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
員林高中校長楊豪森說，透過捐出二手品義賣的公益活動，讓學生養成愛物惜福的習慣，也傳承善的循環。圖／員林高中提供
員林高中校長楊豪森說，透過捐出二手品義賣的公益活動，讓學生養成愛物惜福的習慣，也傳承善的循環。圖／員林高中提供

彰化縣員林高中與創世基金會彰化分會今天合辦義賣活動，班聯會還挖空心思辦「抽抽樂」，師生捐出物品當抽抽樂獎品，只要參與愛心捐款，就可抽抽樂，做公益又有驚喜，校長楊豪森說，透過捐出二手品義賣的公益活動，讓學生養成愛物惜福的習慣，也傳承善的循環。

員林高中與創世基金會彰化分會今天在校內舉辦愛心義賣，同學們除了幫創世基金會義賣其商品，也募集自己用不上的物品捐出義賣，不過許多師生也捐出全新的保溫瓶、襪子禮盒、包包、玩偶、馬克杯等當抽抽樂的獎品。

班聯會同學李湘鈴、陳昱婷說，為了讓義賣活動更具趣味和驚喜感，他們設計了抽抽樂，捐款金額不限，只要有捐款就可參加抽抽樂，班聯會同學們也製做愛心小卡片贈與植物人表達祝福，活動結束後也會將心得和花絮發布在班聯會臉書，讓更多人認識創世基金會，一起發揮愛心。

學務主任張金群說，員林高中每年都會蒐集師生用不到的良品，請大家捐出來義賣做公益，將義賣所得幫助弱勢學生，資助其營養午餐費用。今年班聯會同學更自發籌畫與創世基金會合辦義賣活動，讓今年的冬天格外溫馨，學生願意投身公益，也讓學習跳脫框架。

校長楊豪森說，每年都有傑出校友、熱心社區民眾、師長透過各種方式幫助弱勢學生，讓孩子們無後顧之憂追求夢想，今年學生更自發籌辦公益活動，也傳承這種善的循環。

員林高中與創世基金會彰化分會今天合辦義賣活動，同學們幫創世基金會義賣其商品。圖／員林高中提供
員林高中與創世基金會彰化分會今天合辦義賣活動，同學們幫創世基金會義賣其商品。圖／員林高中提供
員林高中與創世基金會彰化分會今天合辦義賣活動，班聯會還挖空心思辦「抽抽樂」，師生捐出物品當抽抽樂獎品。圖／員林高中提供
員林高中與創世基金會彰化分會今天合辦義賣活動，班聯會還挖空心思辦「抽抽樂」，師生捐出物品當抽抽樂獎品。圖／員林高中提供

義賣 愛心 植物人

延伸閱讀

彰化超商、工業區將垃圾隨袋徵收...費率每公升1.2元 比雙北高

棒球／頂新和德推動彰化社區棒球 全總、劉總領軍對決

明天生日行程卻滿檔！蔣萬安盼陪家人 最掛念大寶這件事

宜蘭米奪下日本評鑑特別優秀賞 青農葉力嘉義賣做公益

相關新聞

違停罰單開不停！綠咬中市府「吸血」藍批民怨起源在中央

騎樓停車能否以勸導代替舉發？民進黨台中市黨部今抨擊盧市府，指交通部已函文「因地制宜」，但市府至今無作為，照樣狠開罰單。綠...

彰化超商、工業區將垃圾隨袋徵收...費率每公升1.2元 比雙北高

彰化縣府明年3月將針對縣內超商以及5個小規模工業區試辦實施垃圾費隨袋徵收，業者須購買專用垃圾袋蒐集垃圾，在地清潔隊才會幫...

直播主「楠哥哥」認捐年菜100萬 彰化家扶：9年來最大筆善款

彰化家扶中心正為明年年菜募款，讓受助家庭可以在除夕夜裡與家人享用年夜飯，彰化伸港高人氣網紅直播主呂紹楠「楠哥哥」今天認捐...

ESG正夯 南投林業分署：認養造林值得企業投資

環境永續是全球重要課題，企業社會責任（CSR）和ESG等相關議題發燒，而植樹固碳是世界公認能保護地球，提高地球對環境變遷...

彰化名家送春聯來囉 縣立美術館還可拍美照打卡送禮

彰化縣文化局在歲末迎新春之際舉辦多項活動，彰化縣立美術館前展示藝術家洪易的「金龍YO有魚」及「無尾熊」作品讓民眾拍網美照...

中市元旦升旗 藝術家洪易「圓龍紀念杯墊」上午6點半限量發送

台中市政府明年1月1日上午8點將在台灣大道市政大樓府前廣場舉行元旦升旗典禮，延續向城市英雄致敬主題，將邀請清潔隊員領唱國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。