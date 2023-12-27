彰化名家送春聯來囉 縣立美術館還可拍美照打卡送禮

彰化縣文化局在歲末迎新春之際舉辦多項活動，彰化縣立美術館前展示藝術家洪易的「金龍YO有魚」及「無尾熊」作品讓民眾拍網美照，即日起民眾只要上傳打卡照，即可兌換小禮物；1月20日上午則將於彰化縣政府中庭舉辦「新春揮毫送春聯活動」，將開放570份大師墨寶供民眾索取。

「祥龍瑞氣新春揮毫送春聯活動」將於1月20日上午8時50分在縣府服務台開始發放570份號碼牌，可索取大師春聯墨寶，每年都吸引大批民眾前往排隊索取，將有彰化縣長王惠美與各書法學會理事長共同揮毫，送上新春賀詞。

當天將有彰化縣書法學會、甲骨文學會、游藝雅集書學會、崇晉書道學會、逸晉書道學會、鹿江詩書畫學會、湘江書畫學會、墨友書畫學會、君承書畫協會、共硯生活藝術學會以及磺溪美展書法篆刻類得獎者、鄭禮勳、洪文黎老師等共19位縣內書法名家於現場揮毫，民眾可近距離欣賞大師揮毫風采，還有彰化國樂團演出、年畫版畫體驗，及打卡按讚送小禮物活動。

而彰化縣立美術館即日起至明年3月3日，民眾只要與縣立美術館前的「金龍YO有魚」或「無尾熊」作品合照後，上傳個人臉書或Instagram打卡，並至彰化縣文化局臉書及縣立美術館臉書按讚，即可到美術館服務台兌換小禮物，平日限量50份，假日限量100份。

洪易老師的創作多以動物為題材，作品充滿生命力，「金龍YO有魚」是海洋十二生肖系列2023年全新創作，意指富貴紅龍，天地至尊，招財進寶，迎吉祥，以金龍魚作為龍年年度代表；「無尾熊」英文koala的諧音有台語「靠過來」之意，小無尾熊緊緊依附在媽媽背上，濃厚的親情連結，給人支持的力量，寓意隨時都有避風港暫時停歇的幸福，而雙耳的水波紋，象徵母愛柔情似水，主體花卉奔放綻開，寓意母愛的暖意讓花朵綻放。