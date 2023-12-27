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中市元旦升旗 藝術家洪易「圓龍紀念杯墊」上午6點半限量發送

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市政府元旦升旗典禮，推出與洪易聯名的「圓龍紀念杯墊」，上午6點30分限量發送。記者陳秋雲/攝影
台中市政府元旦升旗典禮，推出與洪易聯名的「圓龍紀念杯墊」，上午6點30分限量發送。記者陳秋雲/攝影

台中市政府明年1月1日上午8點將在台灣大道市政大樓府前廣場舉行元旦升旗典禮，延續向城市英雄致敬主題，將邀請清潔隊員領唱國歌，民政局長吳世瑋表示，推出與國際知名藝術家洪易聯名的「圓龍紀念杯墊」，在上午6點30分限量發送。

民政局長吳世瑋指出，2024年元旦升旗典禮以「幸福台中、再創高峰」為主題，邀請藝術家洪易以經典作品「圓龍」設計龍年限量紀念陶瓷吸水杯墊，象徵圓滿吉祥。

「感謝清潔隊英雄照亮台中！」吳世瑋指出，市府環保局112年在全國推動清潔隊安全衛生業務績效評比中，勇奪直轄市組第一名特優殊榮，邀請環保局清潔隊員登上元旦升旗典禮，騎乘31輛環保電動機車展演進場，接受全體市民致敬，感謝他們全年無休維護市容。

民政局表示，元旦升旗典禮將由成軍一甲子的台中女中樂儀隊操槍演出為活動揭開序幕，此外，馳名全台的明道中學「藍色動感樂團」樂團，展現童軍青春活力。

民政局說明，典禮在2024年1月1日在台灣大道市政大樓府前廣場舉行，預計上午6點30分開始發放限量「圓龍紀念杯墊」及小國旗，7點40分節目表演開始，升旗典禮8點正式舉行。

元旦升旗 藝術家

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